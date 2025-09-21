Urheiluvaikuttaja ja Tampereen entinen pormestari Kalervo Kummola jyrähtää Suomen yleisurheilujoukkueen MM-menestyksestä ja huippu-urheilujohtajan lausunnoista.

Yleisurheilun MM-kisat päättyivät Tokiossa sunnuntaina. Kummola antaa palaa, mitä ilmeisimmin SUL:n urheilujohtajan Tuomo Salosen suuntaan.

– Yleisurheilujoukkueen johtajan puheet olivat yhtä löysiä kuin useimman urheilijan esitykset, Kummola paukuttaa X:ssä.

Suomen joukkueen saldona oli kolme pistesijaa. Niistä vastasivat Silja Kosonen, Alisa Vainio ja Saga Vanninen. Miehiä koko vajaan 30 urheilijan joukkueessa oli mukana vain seitsemän.

– Miksi ei voi reilusti todeta, että varsinkin miehet ovat pudonneet totaalisesti kelkasta. Yksikään mies ei olisi päässyt pisteille täydessä iskussakaan. Turhia puheita flunssasta ym, Kummola jatkaa.

Kummola, 79, on pitkän linjan urheiluvaikuttaja. Hän toimi pitkään Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajana.