Kenian Lilian Odira juoksi naisten 800 metrin maailmanmestariksi Tokiossa huimalla kisaennätysajalla 1.54,62.
Odira ohitti loppusuoran kirissä kisan suuren ennakkosuosikin, Ison-Britannian Keely Hodgkinsonin, joka taipui juoksussa lopulta kolmanneksi. Hopeaa vei maaliviivan kurotuksessa Hodgkinsonin maannainen Georgia Hunter-Bell ennätysajallaan 1.54.90. Hodgkinson jäi kolmanneksi sadasosan heikommalla ajalla.
Yllätysvoittaja Odira paransi elokuussa juoksemaansa aiempaa ennätystään lähes kaksi sekuntia.
Samassa rytäkässä taipui Tshekoslovakian Jarmila Kratochvilovan hurja kisaennätys 1.54.68, joka oli juostu Helsingin MM-kisoissa vuonna 1983. Kratochvilovan nimissä oleva 800 metrin maailmanennätys 1.53.28 on niin ikään vuodelta 1983.