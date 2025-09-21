Ruotsin kiekkomörssäri Daniel Ståhl voitti MM-kultaa dramaattisten vaiheiden jälkeen Tokiossa. Ståhl intoili suuresta idolistaan kullan ratkettua.

Tokion kiekkofinaalissa oli farssimaisia piirteitä, kun sade teki ringistä liukkaan. Useat heittäjät liukastelivat, eivätkä kaikki käyttäneet jokaista heittoaan. Kisa saatiin maaliin tunteja myöhässä.

Ennen viimeistä kierrosta kärjessä oli liettualainen Mykolas Alekna, mutta hopeasijalla ollut Ruotsin Daniel Ståhl paukutti viimeisellään lähes kolmen metrin päähän ja voitti uransa kolmannen MM-kullan tuloksella 70,47. Yllätyspronssin nappasi Samoan Alex Rose.

Voittonsa jälkeen Ståhl tunnelmoi SVT:n lähetyksessä.

– Kuuletteko minua? Olen kolmatta kertaa maailmanmestari! Kiekkotähti paalutti.

Ståhl nosti sen jälkeen yllättäen esiin toisenlaisen ruotsalaisen kiekkolegendan.

– Olen saavuttanut suurimman idolini, Mats Sundinin. Toronto Maple Leafs, Djurgården IF. Hänellä on kolme MM-kultaa ja olympiakulta. Nyt minullakin on kolme MM-kultaa ja olympiakulta. Olen siitä erittäin ylpeä, Ståhl sanoi ruotsalaismediassa.

Länsinaapurin jääkiekkolegenda Sundin, 54, voitti Tre Kronorissa MM-kultaa 1991, 1992 ja 1998. Olympiavoitto irtosi Torinossa Leijonia vastaan 2006.

Suomessa Sundin sai liikanimen "Suomen-tappaja", erityisesti sen jälkeen, kun hän nosti Ruotsin kahden maalin takaa tasoihin MM-kisoissa viimeisellä minuutilla vuonna 1991.

– Hän on lapsuuteni idoli ja on aina ollut. Hän on kuningas. Se oli tavoitteeni (voittaa saman verran) ja nyt olen saavuttanut sen, Ståhl jatkoi.

Ståhl on voittanut aiemmat MM-kultansa 2019 ja 2023. Olympiakulta on Tokiosta vuodelta 2021.