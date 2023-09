Komentajat tympiintyivät – brittitiedustelu: Venäjä käyttää eliittijoukkoja perusjalkaväkenä

Britannian mukaan ainakin viisi Venäjän 7. ja 76. laskuvarjodivisioonien rykmenttiä on todennäköisesti keskitetty muutaman kilometrin alueelle lähelle Robotynen kylää, jonka Ukraina valtasi elokuussa .

Länsi-Zaporizhzhjan Robotynen rintamatilanne 17. syyskuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä, punaiset Venäjän. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Venäjä on siirtänyt pitkin kesää joukkojaan hiljaisemmiksi katsomiltaan rintamilta Länsi-Zaporizhzhjan taisteluihin, jonne myös Ukraina on keskittänyt monia iskuvoimaisimmista prikaateistaan, jotka on aseistettu länsimaiden antamalla kalustolla.