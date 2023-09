Venäjän tykistön epäillään ampuneen antautuvia sotilaitaan – Pekka Toveri perustelee MTV:lle, miksi videon tapahtumat ovat osa "perustaktiikkaa"

Katso videolta: Laukaiseeko Venäjän tykistö iskun omiaan kohti? Video: Ukrainan armeija.

”Tällaista on tapahtunut meidänkin sodissamme”

Suomen entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri toteaa, että jos tilanne on todellinen, ei olisi ensimmäinen kerta, kun sodassa ammutaan omiin asemiin, jotka on menetetty viholliselle.

– Asemiin jääneitä omia voi tällöin jäädä oman tulituksen alle. Tällaista on tapahtunut meidänkin sodissamme. On ollut tilanteita, joissa oma tykistöisku on ammuttu omiin menetettyihin asemiin. Niissä on voinut vielä olla omia sotilaita, jotka eivät ole irtautuneet ajoissa.