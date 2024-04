"Ruutukaappaus" on aikamme epidemia, joka koskee kaikenikäisiä – "Ei pitäisi syyllistää, että ihminen on 'koukussa'"

Tuo luku on suomalaisten keskimääräinen ruutuaika. Eniten jatkuvan viihteen ääressä viihtyvät Tilastokeskuksen mukaan 15–24-vuotiaat: heidän ruutuaikansa oli vuosien 2020–2021 noin 5 tuntia 46 minuuttia. Keskiyölläkin puhelinta jaksoi selata joka viides.

Päivittäisellä kokonaisruutuajalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka yhteydessä on käytetty jotakin näyttöruutua, kuten tv-vastaanotinta, älypuhelinta, tietokonetta, tablettia, pelikonetta tai e-kirjan lukulaitetta.

Aikuisten ruutuaika on samankaltainen, toisinaan jopa suurempi kuin nuorten.

– Puhumme paljon addiktioista, että ihmiset ovat kehittäneet riippuvuuden puhelimiinsa. Mutta mikäli toimittaja on kahdeksan tuntia puhelimellaan ja tietokoneellaan hoitamassa töitään, voimmeko puhua addiktiosta? Kyse on varmastikin työvälineiden käytöstä, kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistolta kuvailee.

Toinen asia on viihdekäyttö. Lonka puhuu leikkisästi ruutukaappauksesta.

– Termillä kuvaan sitä, että ruutu ikään kuin kaappaa huomion meiltä, kun olisi tarkoitus tehdä tavoitteellisesti jotakin muuta. Sehän se ongelma on, ja kysymys on, minkä takia tämä tapahtuu?

Millaiset ovat itsesäätelyn taitosi?

Avainasemaan nousevat ihmisen itsesäätelyn taidot. Itsesäätely on kykyä hallita esimerkiksi omia tapojaan toimia, käyttää tietoa sekä säädellä tunteitaan.

– Itsesäätely on tärkeä taito, johon liittyy myös yhteissäätely. Miten ihmiset yhdessä oppivat esimerkiksi ryhmässä olemaan niin, ettei yksi räplää kännykkää, toinen puhu ja kolmas mietiskele vapaa-ajan harrastustaan?

– Itsesäätelyn ja keskittymisen taidoissa on joissain tapauksissa häiriöitä, esimerkiksi ADHD . Ongelmat puhelimen käytön säätelyssä voivat voimistaa yleisiä säätelyn ja keskittymisen ongelmia.

Se, että osaa, ei riitä. Puhelinta pitää myös haluta säädellä. Nuoria on turha syyllistää, sillä aikuisillakaan homma ei ole hallussa.

– Vanhempi kasvattaa lastaan ja sanoo "nyt pitää keskittyä", mutta saattaa itse olla koko ajan ruutukaappauksen kohteena ja siitä roolimallina. Tämä on aikamme epidemia, joka koskee kaikenikäisiä, ehkä vähiten vanhusväestöä, mutta sekin alkaa jo muuttua. Nykyisillä eläkkeelle siirtyjillä on paljon kokemuksia digitaalisesta toiminnasta.

Algoritmit ja markkinavoimat vievät mukanaan: "Nämä eivät ole vain yksilön ongelmia"

Itsesäätelyn ja kännykän käytön säätelyn pulma on, ettei ongelmien korjaamista voi sälyttää yksin ihmisen harteille. Yleensä ongelmana ovat sosiaalinen paine ja roolimallit; kolmas voimakas ulottuvuus ovat algoritmit ja markkinavoimat.

– Yksilöparka on tilanteessa, jossa somealustojen kehittäjät ja markkinointivoimat kehittävät hänen päänsä menoksi koko ajan asiantuntijavoimalla pirullisia algoritmeja, joita ihmisen on puutteellisilla kännykän ja itsesäätelyn taidoillaan vaikeaa vastustaa, Lonka muotoilee.

– Ei pitäisi syyllistää, että ihminen on "addiktoitunut" tai "koukussa", jos sovelluksen, jota hänet on houkuteltu käyttämään, on tarkoituskin sitoa hänet käyttämään sitä mahdollisimman pitkiä aikoja, jotta syntyy mainostuloja, jotta voidaan myydä erilaisia asioita.