Mikä pilaa nuorten keskittymiskyvyn? Tämä kaikki omasta nuoruudestasi on oikeasti muuttunut: "Oleellisesti vaikeampaa keskittyä"

Sovellukset on kehitetty koukuttamaan

Joka ajassa on omat nuorison pilaajiksi kutsutut ilmiönsä. 2020-luvun maailmaan niitä tuskin voi verrata; nykylasta vainoavat ongelmat on kärjistäen kuvattuna kehitetty nimenomaan ongelmiksi.

– Erilaiset sovellukset on oikeasti kehitetty laajan tutkimustiedon pohjalta, joka on viimeisen alle sadan vuoden kuluessa kertynyt siitä, mikä saa ihmisen koukuttumaan.

– Kun nukkuu liian vähän, seuraavana päivänä on varmasti levottomampi. Uni on aikuisillekin tärkeää, mutta kun puhumme lapsista ja alle 20-vuotiaista nuorista, on kyse ihan erilaisesta tilanteesta kuin aikuisilla. Heillä on kehittyvät aivot, ja unta tarvitaan aivojen kehitykseen, Kosola muistuttaa.