Therese Johaug suree entisen kollegansa Marthe Katrine Myhren kuolemaa.

Norjalainen kestävyysurheilija Marthe Katrine Myhre kuoli 39-vuotiaana pitkäaikaisen syömishäiriön aiheuttamiin komplikaatioihin. Suru-uutisesta kerrottiin viime viikonloppuna.

Monissa eri kestävyyslajeissa urallaan kilpaillut Myhre osallistui 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä maastohiihdossa neljään maailmancupin osakilpailuun. Talvitriathlonissa hän juhli muun muassa alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruutta ja henkilökohtaista Euroopan mestaruutta sekä EM-viestikultaa. Juoksijana hän voitti Norjan mestaruuden viidesti maratonilla ja kahdesti puolimaratonilla.

Naisen elämää varjosti syömishäiriö. Tänään sunnuntaina Davosissa 20 kilometrin perinteisen maailmancup-kilpailussa hiihtävä norjalaistähti Therese Johaug tiesi Myhren kamppailleen syömishäiriön kanssa pitkään.

– Hän on ollut asiasta todella avoin, Johaug sanoi Expressenille.

– Mutta vaikka tiesin hänen ongelmistaan, on julmaa, että sen piti päättyä näin, sureva norjalaissuuruus lisäsi.

Björgen: Puhukaa julkisesti

Marthe Katrine Myhre on poissa.

Norjan maajoukkuevalmentaja, entinen mahtihiihtäjä Marit Björgen luonnehtii syömishäiriötä kamalaksi sairaudeksi.

– Kun se on mennyt liian pitkälle, on vaikea löytää ratkaisua – sen kanssa on sen sijaan elettävä lopun elämää, Björgen kertoi.

Hän on Johaugin tavoin vakuuttunut, että Myhre on aina voinut olla vaikeuksistaan avoin. Samaan hän kannustaa muitakin.

– Puhukaa julkisesti. Ojentakaa kätenne niille, jotka tarvitsevat apua.

Johaug on samaa mieltä siitä, että avoimuus on erittäin tärkeää.

– Silloin on mahdollisuus puuttua kaikkeen ajoissa.

Tosin:

– Sairaus on salakavala, koska se vaikuttaa niin paljon henkisesti. Saatat saada parhaan avun, mutta se ei auta, jos et voi hyväksyä tilannetta henkisesti.