MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä sanoi Rukalla maailmancupin avausviikonlopun jälkeen Kerttu Niskasen olevan syväjäässä. On kulunut kaksi viikkoa, ja Niskasen kulku on aivan toista.

Rukalla Niskanen jäi itselleen vahvassa 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailussa 18:nneksi. 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailu toi puolestaan 26. sijan. Jari Isometsä luonnehti Niskasen olevan syväjäässä.

Viime viikonloppuna Lillehammerissa Niskaselle napsahti yhdistelmäkisasta jo kymmenes sija, ja nyt hän ylsi Davosissa 20 kilometrin perinteisen väliaikalähdössä toiseksi.

– Tämä toistaa vähän itseään. Useampana vuonna näin on käynyt. Mutta että viikoissa pystyy kuntoaan noin paljon nostamaan, Isometsä alustaa.

– Tietystihän se on sillä tavalla, että hän on kokenut urheilija ja paljon harjoitellut. Taisin Rukallakin mainita, että kun ikää tulee lisää, kone vaatii vähän rassausta ennen kuin rupeaa löytämään tehoja. Hiihtäminen Davosissa korkealla kovaan maastoon edesauttaa myös Kertun menestymistä.

– Eihän siinä ole oikeastaan muuta kuin että herkkyys on sieltä löytynyt. Kun se on löytynyt, yhtä vaikeaa sitä on kyllä myös pitää.

Signaali oli kuitenkin Isometsän kiteyttämänä hyvä ja odotettu. Jos moista ei olisi tullut, olisi ollut aihetta huoleen.

– Kohti MM-kisoja mennään ihan aikataulussa.

"Pelissä kivasti mukana"

Isometsä toki huomauttaa, että Davosista puuttui jonkin verran kärkihiihtäjiä, mukaan lukien Rukalla 10 kilometrin voittoa juhlinut Ruotsin Frida Karlsson.

– Ei se kuitenkaan Kertun ja Kristan (Pärmäkoski) hiihtämisen hyvyyttä poista, koska ero kärkeen oli aika pieni.

Niskanen taipui ensimmäisen maailmancup-osakilpailuvoittonsa saavuttaneelle Norjan pitkien matkojen huipulle, Isometsän sanoin väsymättömästi painaneelle Astrid Öyre Slindille 10,1 sekuntia. Niskasen taakse jäi 3,4 sekunnilla itse Therese Johaug. Pärmäkoski oli neljäs, 41,9 sekuntia Slindistä ja 28,4 sekuntia kolmanneksi hiihtäneestä Johaugista.

– Erothan ovat melkein tärkeämpiä kuin sijoitukset. Jos tässä vaiheessa häviää kahta kolmea minuuttia, tietää, että mitalikuntoon on aika paljon matkaa ja voi sanoa, että se on mahdottomuuskin.

Trondheimin helmi-maaliskuisissa MM-kisoissa hiihdetään perinteisellä 10 kilometriä, mihin 20 kilometrin kulkukin antaa osviittaa.

– Nyt kun erot ovat noin pieniä, urheilija tietää, että ollaan pelissä kivasti mukana.