Therese Johaug vastaa Jari Isometsän sanoihin – Norjan supertähdeltä suora näkemys Kerttu Niskasesta

Therese Johaug antoi vastauksensa MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsän arvioon MM-yhdistelmäkilpailun asetelmasta, ja Norjan hiihdon supertähti kommentoi avoimesti myös Kerttu Niskasen tilannetta.

MTV Urheilu osallistui perjantaiaamuna Norjan hiihtomaajoukkueen mediatilaisuuteen Trondheimissa ja esitti Therese Johaugille asiantuntija Jari Isometsän ennakkonäkemyksen sunnuntaisesta 10+10 kilometrin MM-yhdistelmäkilpailusta.

Ruotsin Frida Karlsson on hiihtänyt tällä kaudella hurjaan malliin perinteisellä, kun taas kilpaladuille palannut Johaug on osoittanut erityistä kovuuttaan vapaalla.

Isometsä uskoo, että Karlsson ja muut ruotsalaishiihtäjät pelkäävät Johaugin vapaan hiihtämistä siinä määrin, että he yrittävät päästä karkuun ja saada tehtyä eroa perinteisellä. Johaug vastasi kysymykseen, näkeekö hän samoin ja mikä on hänen strategiansa moisessa tapauksessa.

– Frida on todella vahva perinteisellä, joten jos hän yrittää saada eroa, minä tulen taistelemaan pysyäkseni hänen kannoillaan, Johaug sanoi.

– Mutta kun kisa alkaa, kaikkea voi tapahtua, ja se on otettava huomioon.

"Pelottavaa"

Frida Karlsson (keskellä) löi marraskuussa Rukalla perinteisen 10 kilometrin kilpailun kakkosen Therese Johaugin 46,5 sekunnin erolla. Kolmanneksi sijoittui Norjan Astrid Öyre Slind.

Karlsson on voittanut tällä kaudella yhden 10 kilometrin ja yhden 20 kilometrin perinteisen maailmancup-kilpailun ylivoimaisin eroin muihin. Johaug luonnehti tilaisuudessa myös, että se, mitä Karlsson on sesongin aikana osoittanut, "on pelottavaa".

– Hän on iso suosikki monille matkoille MM-kisoissa.

– Uskon, että Ruotsin ja Fridan kanssa tullaan näkemään suurta kilpailua. Se luo jännitettä hiihtokisaan, ja se on, mitä me haluamme – että on jännittävää ja saadaan todellista kaksintaistelua.

"Täytyy olla minun päiväni"

Therese Johaug hamuaa kultaa./All Over Press

Johaug kertasi halunneensa palata tositoimiin, koska naisten arvokisaohjelmaan tuli ensimmäistä kertaa 50 kilometrin kilpailu. Kyseisessä vapaalla ensi viikon sunnuntaina sivakoitavassa otatuksessa norjalainen näkee itsellään parhaat kultamahdollisuudet, ja sitä jalometallia hän hamuaa.

Johaug on kuitenkin valmis iskemään jo kahden päivän päästä, tämän viikon sunnuntaina yhdistelmäkisassa.

– Kun kausi käynnistyi, huomasin kuntoni olevan niin hyvä, että pystyn taistelemaan mitalista ja kullasta myös yhdistelmäkisassa. Tiedän kuitenkin, että on myös monia muita tyttöjä, jotka ovat hyvässä kunnossa.

– Sunnuntaina täytyy olla minun päiväni ja hyvät sukset, Johaug kiteytti, jotta huippumenestys on mahdollista.

Hän myönsi olevansa hermostunut, mutta totesi myös kokeneensa paineita kaikissa arvokisoissaan, ja hän kokee pystyneensä käsittelemään niitä hyvin, minkä puolesta tietysti puhuu osin naisen valtaisa menestyskin.

Ajatukset Kerttu Niskasesta

Ensi tiistain 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtökisassa Johaugia voi hermostuttaa myös Kerttu Niskanen sikäli kuin suomalainen on rautaisimmassa iskussaan.

Niskanen oli nimetty myös yhdistelmäkilpailuun, mutta hän päätti jättää sen väliin ja keskittyä päämatkalleen 10 kilometrin perinteiselle.

MTV Urheilu kysyi Johaugilta, miten hän ottaa kilpakumppaninsa päätöksen ja mitä se hänelle kertoo. Norjalainen vastasi vahvoin sanoin.

– Ymmärrän Kerttua todella paljon. 10 kilometriä perinteisellä on hänen suosikkimatkansa ja hänen on sillä matkalla tietysti mahdollista saada mitali tai kultamitalikin. Se käydään vain kaksi päivää yhdistelmäkilpailun jälkeen, joten ymmärrän häntä suuresti.

Johaug ja Niskanen kävivät armottoman voittotaistelun matkalla Pekingin olympialaisissa 2022. Johaug jätti Niskasen tuolloin hopealle vain 0,4 sekunnin erolla.