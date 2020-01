Kiinalaisnainen huijasi lentokenttäviranomaisia ja lensi Ranskaan – koronavirustartunnasta epäilty nainen saatiin kiinni Ranskassa: "Pelkäsin kuollakseni"

Nainen kehui aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä on ollut kuumetta ja muita flunssanoireita, joita hän on parannellut lääkkeiden voimin. Koska lääkkeet olivat heikentäneet flunssan oireita, kiinalaisnainen oli päässyt lentokoneella Euroopan mantereelle.

Koronavirus leviää maailmalla



Koronavirukseen on kuollut tiettävästi 26 ihmistä. Kiinan terveysviranomaisten mukaan tartunnan on saanut arviolta 830 ihmistä. Lisäksi tutkinnassa on noin 1 100 epäiltyä tartuntatapausta.