Koronavirus leviää maailmalla: Tämä epidemiasta tulee tietää – MTV Uutiset seuraa viimeisimpiä käänteitä

28.1. Koronaviruksen leviäminen Euroopassa on ottanut uuden askeleen. Taudin todettiin maanantai-iltana levinneen Saksaan . Aiemmin vahvistettu tapaus on todettu Ranskassa.

Saksan tautitapaus on merkittävä sikälikin, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kyseinen koronavirus on siirtynyt ihmisestä toiseen Euroopassa.