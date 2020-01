Koronavirus laittoi rakennusmiehet huhkimaan – Kiinaan nousee uusi sairaala 10 päivässä

Työt on jo aloitettu, ja valtiollinen CCTV -kanava näytti perjantaina kuvaa rakennustyömaalta kaivinkoneineen ja pyöräkuormaajineen.

Viranomaiset eristivät perjantaina jo yhdeksännen kaupungin koronaviruksen takia. Hubein maakunnassa sijaitsevassa Jingzhoussa on noin 6,4 miljoonaa asukasta. Kiinalaisen uudenvuoden kynnyksellä yhteensä yli 32 miljoonan ihmisen liikkumista on rajoitettu.

Virukseen on kuollut ainakin 26 ihmistä. Tartunnan saaneita Kiinassa on yli 800. Valtaosa tautiin menehtyneistä on kuollut juuri Hubein maakunnassa, missä sijaitsevasta Wuhanin kaupungista tauti lähti leviämään vuodenvaihteessa.