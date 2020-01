Onko tässä eläin, joka levitti vaarallisen koronaviruksen ihmiseen Kiinassa? Geenitutkimus antaa vihiä taudin mahdollisesta alkuperästä

Sittemmin koronaviruksesta on tullut huolestuttava epidemia, joka on sairastuttanut Kiinassa jo yli 570 ihmistä ja aiheuttanut ainakin 17 ihmisen kuoleman. Nyt on varmistettu, että tauti leviää myös ihmisestä toiseen läheisessä kontaktissa.

Leviää eläimestä ihmiseen

Geneettisen koodin tutkimus antaa vihiä

Nyt tutkijoilla on hypoteesi eläimestä, joka on saattanut levittää Wuhanin koronaviruksen ihmiseen.

Geneettisen koodin tarkempi analyysi on osoittanut viitteitä siitä, että väli-isäntä on tässä tapauksessa käärme. Luonnossa lepakko on käärmeen saaliseläin ja kalatorilla on myyty esimerkiksi lintujen ja jänisten lisäksi myös käärmeitä. CNN:n mukaan kyseinen käärmelaji saattaa olla hyvin myrkkyllinen kratti.