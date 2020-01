Koronavirus levinnyt Australiaan, uusia tartuntoja odotetaan vielä löytyvän – yli 40 vahvistettua kuolemaa, Kiina eristänyt kokonaisia kaupunkeja

Heillä vahvistettiin koronavirustartunta tänään lauantaina New South Walesissa.

– Päivittäin testaamme tapauksia, joista suurin osa on negatiivisia. Mutta en yllättyisi, jos vahvistettuja tapauksia löytyy lisää, Australian johtava ylilääkäri Brendan Murphy sanoi.

Kiinalaisen uuden vuoden juhlinta alkaa tänään

Kuolemantapauksia on Kiinassa viranomaisten mukaan nyt 41. Kansainvälisesti tartuntoja on raportoitu ainakin 1300.

Yksittäisiä tartuntoja on todettu myös useissa muissa maissa. Virus on levinnyt jo muun muassa Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan.

Kiinassa alkaa tänään kiinalaisen uuden vuoden juhlinta, jota varten maahan matkustaa miljoonia turisteja. Kiina on sulkenut kokonaisia kaupunkeja, turistikohteita ja temppeleitä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Hongkong ilmoitti peruvansa kaikki uuden vuoden juhlallisuudet.

Virukset leviävät nopeammin kuin ennen



Kyseessä on uudenlainen koronavirus 2019-nCoV, jonka uskotaan saaneen alkunsa keskisessä Kiinassa sijaitsevan Wuhanin miljoonakaupungin kalatorilta, jossa kaupattiin myös laittomasti villieläimiä. Virus voi tarttua ihmisestä ihmiseen.

– Yksi yhä verkostoituneemman maailman seurauksia on se, että tautitartunnoilla on mahdollisuus levitä kansainvälisesti paljon nopeammin kuin 50 vuotta sitten, sanoo Mike Turner brittiläisestä terveysjärjestöstä Wellcome Trustista.

Kansainvälisesti lentokentät ovat alkaneet seuloa matkustajiaan, jotta tartunnat havaitaan mahdollisimman aikaisin. Joidenkin matkailijoiden on kuitenkin kerrottu sivuuttaneen ohjeistukset ja jopa peitelleen tartunnan oireita .

Tartunaepäilyssä heti yhteys terveyskeskukseen

Yksittäisiä tartuntoja on todettu Kiinan lisäksi myös useissa muissa maissa, kuten Thaimaassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Ranskassa, jossa on tullut ilmi kolme todennettua tartuntaa. Australia on viimeisin lisäys listalle.