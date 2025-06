Suomessa kuollaan keuhkosyöpään merkittävästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa – tässä syyt

Suomalainen keuhkosyöpäpotilas on todennäköisemmin kuollut viisi vuotta diagnoosista kuin muissa Pohjoismaissa sairastuneet.

Suomessa syövän hoito on erinomaisella tasolla esimerkiksi rinta- ja eturauhassyövissä.

Toisin on tilanne keuhkosyövissä. Viisi vuotta keuhkosyöpädiagnoosista muissa Pohjoismaissa on 90 prosenttia enemmän diagnoosin saaneista hengissä kuin Suomessa.

Luku kävi ilmi SuomiAreenassa osana Kello käy, mutta uusia lääkehoitoja ja rokotteita ei näy -kekustelua. Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Nämä ovat keuhkosyövän hoidon kipukohdat

Suomessa keuhkosyövän hoitotulokset laahaavat perässä muista Pohjoismaista kolmesta syystä, kertoi Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä SuomiAreenassa.

– Selvityksissä on tunnistettu kipukohtia. Yksi on hoitoon pääsy ja toinen perusterveydenhuollon resurssit, jotta päästäisiin varhaiseen diagnoosiin.

– Kolmas asia ovat uudet lääkehoidot.

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että jopa puolet Euroopassa myyntiluvan saaneista lääkehoidoista tulee Suomen markkinoille neljän vuoden viiveellä tai eivät ollenkaan.

– Käytännössä on kyse siitä, mikä valikoima lääkkeitä lääkäreillä on käytössään potilailleen. Nyt se valikoima on suomalaisille potilaille kapeampi kuin monissa muissa Euroopan maissa, kertoi Lääketeollisuus ry:n johtaja Nadia Tamminen SuomiAreenassa.