Britannian kuningas Charles kertoo, että hänelle tehtyjä syöpähoitoja vähennetään ensi vuonna. Charles kertoi asiasta televisiopuheessa.
– Pystyn tänään kertomaan teille sen hyvän uutisen, että kiitos varhaisen diagnoosin, tehokkaan intervention ja lääkäreiden määräysten noudattamisen, syöpähoitojeni tahtia voidaan hidastaa alkavana vuonna, Charles sanoi videotervehdyksessään, jolla kerättiin varoja syöpätutkimukseen.
Charlesin mukaan hänen tilansa on todiste niistä edistysaskelista, joita syövän hoitamisessa on viime vuosina tehty, kertoo BBC.
Brittikuningas ei ole kommentoinut tautiaan julkisuuteen diagnoosinsa jälkeen.
Tammikuussa 2024 syöpädiagnoosin saanut Charles ei nytkään paljastanut sitä, minkä tyyppiseen syöpään hän on saanut hoitoa.