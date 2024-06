"Suurin tappaja" olisi tärkeä tunnistaa ajoissa: "Oireet tulevat vasta, kun syöpä on ehtinyt leviämään"

Keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti eniten kuolemia aiheuttava syöpäsairaus. Keuhkosyövän tappavuus selittyy sillä, että se havaitaan usein liian myöhään. Suomen Syöpärekisterin mukaan keuhkosyöpään kuolee 2 500 ihmistä vuodessa. Sairastuneista vain viidennes on elossa viiden vuoden jälkeen.

Keuhkosyövän varhaisen tunnistamisen tärkeydestä puhuttiin SuomiAreenan Aika on elämää, aika on rahaa: Keuhkosyövän varhainen toteaminen -paneelikeskustelussa.

Seulonta tärkeää

Useat Euroopan maat ovat jo aloittaneet kansallisen seulonnan keuhkosyöville tai sitoutuneet pilotteihin. Keuhkosairauksien erikoislääkäri, Filhan pääsihteeri ja Turun yliopiston keuhkosairauksien professori Tuula Vasankari on ollut mukana käynnistämässä keuhkosyövän seulonnan pilottiprojektia Suomessa. Miksi seulonnat ovat niin tärkeitä?

– Seulonta on sitä varten tärkeää, että mitä varhemmin se keuhkosyöpä löydetään, sen parempi tilanne. Ja sellainen valitettava pointti, että meidän keuhkot eivät tunne kipua ja oireet tulevat vasta sitten, kun syöpä on ehtinyt leviämään eli siksikin on tärkeää, mitä varhemmin löydetään, Vasankari sanoo.