Eurooppaa ravisteleva spermapankkitragedia on laajempi kuin on aiemmin kuviteltu.
Britannian yleisradion BBC:n mukaan harvinaista geenimutaatiota kantaneen miehen spermalla on Euroopassa saatettu alulle ainakin 197 lasta.
Kyseinen spermanluovuttaja oli luovutushetkellä terve. Hänellä kuitenkin oli harvinainen virhe TP53-geenissä. Se voi aiheuttaa oireyhtymän, joka lisää syövän riskiä.
Kyseinen geeni on elintärkeä, sillä sen oikea toiminta nimenomaisesti ehkäisee ihmiskehon soluja muuttumasta syöpäsoluiksi.
BBC:n tuoreen uutisen mukaan mies aloitti spermanluovutuksen ollessaan opiskelija vuonna 2005. Hänen siemennestettään ehdittiin käyttää noin 17 vuoden ajan.
Tapahtumaketjun vuoksi useita lapsia on jo sairastunut ja kuollut.
Missä kulkee raja?
Tapaus on herättänyt keskustelua luovutussperman käytön rajoista ja siitä, monelleko äidiksi haluavalle saman henkilön spermaa on turvallista antaa.