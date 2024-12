Keuhkopussi ei ole tyhjä ilmapallo eikä mahalaukku erillinen pussukka – "Opiskelijoidenkin kanssa ihmettelemme"

Keuhkopussit eivät ole pussit lainkaan – keuhko koostuu lohkoista, jotka ovat täynnä keuhkokudosta. Mahalaukkukaan ei ole erillinen pussukka.

Mahalaukku on kuin väliaikainen säilö, johon ruoka päätyy suusta. Oppikirjojen kuvissa vatsa on vaaleanpunainen, ilmapallomainen pussi, johon suoli liittyy.

Väri kenties on kuvissa lähellä oikeaa, mutta mahalaukku ei oikeastaan ole kaikesta irrallinen pussukka.

– Kun käyn läpi ruoansulatuskanavan aluetta, kuvaan usein opiskelijoille, että siinähän on kysymyksessä putki, joka alkaa suusta ja päättyy peräaukkoon. Tässä putkessa ohutsuolta on viitisen metriä, puolitoista metriä paksusuolta, siihen mahalaukku ja ruokatorvi päälle. Siitä tulee 7–8 metriä, anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta sanoo.

Mahalaukku on laajentuma

Ravinnon käsittelemiseen erikoistuneessa putkessamme on kaventumia ja laajentumia. Mahalaukku on yksi tällainen laajentuma.

– Jos tämän putken eri osien perusrakennetta tarkastellaan mikroskoopilla, se on yllättävän samankaltainen. Tietyt perusrakenteet ovat hyvin samantyyppisinä eri osissa, Parkkila sanoo.

Ruoansulatuselimiä yksinkertaistetussa anatomiamallissa.

Pallean kohdalla ruokatorvi muuttuu mahalaukuksi. Mahalaukun loppuosassa on niin sanottu mahaportti, pylorusalue, jossa mahalaukku vaihtuu pohjukaissuoleksi. Näissä muutoskohdissa tapahtuu jotakin ihmissilmälle näkymätöntä, mutta hätkähdyttävää yhtä kaikki.

– Tämä on yksi asia, joka on hieno nähdä, ja jota opiskelijoidenkin kanssa ihmettelemme, kun katsomme mikroskoopilla esimerkiksi sitä kohtaa, jossa ruokatorvi muuttuu mahalaukuksi. Kirjassa näyttää, että siinä kohtaa kapea ruokatorvi paisuu yhtäkkiä isoksi mahalaukuksi, Parkkila kuvailee.

– Kun tämä alue laitetaan mikroskooppiin, pintaepiteeli, joka on ruokatorvessa niin sanottua levyepiteeliä, muuttuu yhdessä hetkessä mahalaukussa lieriöepiteeliksi, huomattavasti korkeammaksi solukoksi. Siinä on se raja, jossa ruokatorvi muuttuu mahalaukuksi. Se on dramaattista.

Keuhkopussikaan ei ole tyhjä "ilmapallo"

Toisinaan arkikielemme johtaa hieman harhaan. Myös keuhkoista puhutaan usein pusseina, muttei keuhkopussi eli pleura täysin tyhjä pussukka ole.

Keuhkopussin sisällä on hieman niin sanottua pleuranestettä, jota keuhkopussin pintasolukko erittää. Keuhkopussi myös ympäröi varsinaisia keuhkoja; ne muodostuvat lohkoista, jotka ovat täynnä pesusienimäistä keuhkokudosta.

–Jos keuhkoa tarkastellaan mikroskoopilla, siellä on alveoleita, ilmarakkuloita. Alveolit yhdistyvät toisiinsa ja tiehyeisiin, jotka yhdistyvät taas isommiksi ja isommiksi tiehyeiksi, Parkkila kuvailee.

Alveolien pinnalla on hengitysepiteeliä ja pieniä keuhkoverisuonia. Siellä hengittämämme happi vaihtuu kudoksista poistuvaan hiilidioksidiin.

– Keuhkorakkulaan eli alveoliin tuleva happi siirtyy keuhkorakkulan seinämän läpi keuhkokapillaariin, pieneen verisuoneen. Hiilidioksidi siirtyy verisuonen puolelta alveoliin ja se hengitetään ulos.

Keuhkojen rakennetta anatomiamallissa.

Kehossa ei oikeastaan ole tyhjää tilaa

Keuhkojen yläraja on edestä katsottuna hieman solisluun yläpuolella. Alaraja menee kuudennen kylkiluun kohdalla.

Keuhkot vievät paljon tilaa, ja eikä kehossa oikeastaan tyhjiä paikkoja olekaan. Keuhkojen välinen tila on nimeltään mediastinum eli välikarsina.

– Sillä on vähän tällainen ruma nimi. Vasemman ja oikean keuhkon välissä kulkee käytännössä henkitorvi, hermoja ja verisuonia. Ei siellä siis tyhjää, turhaa tilaa ole.

Kehon elinten väliset tilat, kuten välikarsina, ovat hyödyksi. Esimerkiksi leikkausoperaatioiden aikana niiden kautta voidaan edetä.

– Siirretään elimiä ja rakenteita pikkuisen syrjään, jolloin siellä pääsee menemään eteenpäin toimenpiteen aikana. Sama tilannehan on vatsaontelossa: ei sielläkään elinten välissä sinänsä ole tyhjää, onttoa tilaa. Vatsaontelo on elimien täyttämää, mutta elinten väleissä on tiloja, joiden kautta leikkauksissa pääsee etenemään.

