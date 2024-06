Mikä on ihmisen suurin sisäelin? Aivosi painavat yli kilon, mutta yhtä asiaa anatomian professorikin ihmettelee

Maksa on melkoinen jötkäle, aivot painavat yli kilon ja suolistoakin löytyy sisuksistamme melkein kahdeksan metriä. Mikä siis on ihmisen suurin sisäelin?

– Ihmisellä on ohutsuolta viisi-kuusi metriä riippuen laskutavasta eli siitä, lasketaanko elävältä ihmiseltä vai vainajalta. Kuoleman jälkeen suoli pikkuisen löyhtyy ja jos se mitataan mittanauhalla, se on tuolloin pidempi, anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta sanoo.

– Se, mikä elin on suurin, riippuu siitä, miten kukin vastaa. Kiinteänä elimenä maksa on isokokoinen ja painava. Toisaalta usein on myös sanottu, että iho on ihmisen suurin elin, Parkkila sanoo.