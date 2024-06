Tiesitkö? Suolistosi osaa liikkua ja keuhkolohkojen väliin voi laittaa käden – "Ihminen on ihmeellinen"

Miksi toisen munuaisen voi luovuttaa pois?

– Tämä liittyy siihen, miten munuaiset syntyvät. On sikiönkehityksen aikainen lopputulos, että niitä syntyy kaksi. Miksi niitä tarkkaan ottaen on kaksi, miksei yhtä tai kolmea? En osaa siihen vastata. Kuten monesti on todettu, ihminen on ihmeellinen.