Kohtu on vain kuusisenttinen, mutta venyy silti kantamaan vauvan: "Yksi ihmiselimistön hienoimpia elimiä"

Vuonna 2019 synnytyssivuston jakama kuva paljasti, miltä kohdunsuun "kymmenen senttimetrin avautuminen" synnytyksessä todella näyttää. Jopa lapsen jo saaneet järkyttyivät otoksesta. 10 miljoonaa katsojaa yllättyi jälleen vuonna 2021, kun kätilönä työskentelevä Sarah havainnollisti videolla, miten paljon kohdunsuu synnytyksessä avautuu.

Tiedätkö sinä, missä kohtu kauloineen sijaitsee? Entä miten suuri kohtu on?

"Kohtu on ihan käsittämättömän hieno elin"

Sanotaan, että kohtu on kantajansa nyrkin kokoinen. Karkeasti sen runko-osan koko on viisi kertaa kuusi senttiä.

Kun kuukautiset vaihdevuosien myötä loppuvat, kohtua ei oikeastaan enää tarvita. Silloin se kutistuu. 70-vuotiaalla runko-osa voi olla vain kahden, kolmen sentin kokoinen.

– Kohtu on ihan käsittämättömän hieno elin. Se on mielestäni yksi ihmiselimistön hienoimpia elimiä, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja kliininen opettaja Riikka Vuorinen sanoo.

Rungon lisäksi kohdulla on kaulaosa – siis kohdunkaula.

– Se synnyttäessä lyhenee ja avautuu, sulautuu osaksi kohdun ja emättimen muodostamaa synnytyskanavaa. Eli vähän kuin sulaa pois.

Kohtu on luisen lantion suojassa – "Se on kuin kerrosvoileipä"

Alapäässä ensinnä on häpyhuulten muodostama vulva, josta sisäänpäin edetessä on emätin. Sen päässä on kohdunnapukka kuin donitsina tunnelin päässä.

– Teoriassa, jos laittaa sormet emättimeen, kohdunnapukan voi tuntea ihan emättimen pohjalla. Emätintä ei kuitenkaan missään nimessä saa puhdistaa sisäpuolelta sormin. Se tarvitsee oman pöpökantansa, Vuorinen muistuttaa.

Napukan jälkeen seuraavat ensin kohdunkaula, sitten kohdun runko-osa sisällään kohtuontelo.

– Kohtu sijaitsee syvällä lantion sisällä ja kiinnittyy sivuilta ympäröivään kudokseen. Kohtu on luisen lantion suojassa, mikä on toki biologisesti järkevää, se on aika keskellä lantiossa, Vuorinen sanoo.

– Virtsarakko on kohdun etupuolella. Jos siis painaa vatsan päältä heti häpyluun yläpuolelta, usein ensin painetaan rakkoa ja sen jälkeen, kun painaa syvemmälle, rakko ei katoa, vaan painetaan kohtua. Se on kuin kerrosvoileipä, jossa on ensin rakko, sitten kohtu ja suolisto.

"Ei anatomisissa kirjan kuvissa voida esittää sitä kaikkea vaihtelua, mikä meistä tekee yksilöllisiä"

Elinten olemusta on alun perin selvitetty anatomisilla ruumiinavauksilla. Kohdun koko ja ulkonäkö kuitenkin vaihtelevat ihmisestä toiseen.

– Anatomiset elimet voivat olla jossain määrin erilaisia: vulva on eri näköinen, kohtu voi olla eri asennoissa ja sen koko voi vaihdella. Se on ihan ok. Täytyy muistaa, ettei anatomisissa kirjan kuvissa voida esittää sitä kaikkea vaihtelua, mikä meistä tekee yksilöllisiä, Vuorinen sanoo.

