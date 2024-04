Tiedätkö, miltä munasarjat oikeasti näyttävät? Erikoislääkäri ottaa kantaa "totuuden kertovaan" somekuvaan

Näin voivotteli netissä "aitoon munasarjojen kuvaan" törmännyt nuori. Kuvassa vasemmalla on perinteinen, oppikirjoista tuttu munasarjojen ja kohdun kuva, oikealla sympaattisempi ja pehmeämpi versio. Mutta kumpi niistä on oikeampi?

Myös X-palvelussa kymmeniä miljoonia tavoittanut kuva ei oikeastaan ole kuohuttava laisinkaan; vasemmalla on edestäpäin kuvattu, yksinkertaistettu kuva, jossa rakenteet on nostettu esille.

– Anatomian kirjassa on tavallisesti nostettu oleelliset rakenteet esiin ja joskus jouduttu levittämään niitä, jotta anatomisesti ymmärretään, miten rakenteet kiinnittyvät toisiinsa. Kyllä kohtu ja munasarjat oikeastikin näyttävät tuolta, mutta kyse ei ole siitä, vaan siitä, miten asia pystytään esittämään selkeästi. Tässä on samasta asiasta kaksi eri näkemystä, mutta kumpikaan ei ole väärässä.

Oikeanpuoleinen kuva on tähystysleikkauskuva, jossa kohtua ja munasarjoja katsotaan ylhäältä alas – siis ihmisen pään suunnasta lantion suuntaan.

Kuva ei kerro koko totuutta – munanjohdin ei ole "vapaa putki"

Esimerkiksi biologiankirjoihin ei yleensä piirretä yksityiskohtaisia otoksia. Sen sijaan näkymää on yksinkertaistettu: munasarjat kiinnittyvät jänteillä kohtuun ja sijaitsevat ikään kuin munanjohdinten kainalossa.

– Ei se ole vapaa putki, sellainen ilmalla puhallettu hötkyvä ukkeli, joita amerikkalaisissa elokuvissa on autokauppojen edessä. Kaikki rakenteet ovat tietyllä tavalla kiinni kehossa. Suolistokaan ei ole kerä vesiletkua, vaan siellä on suolilieve, joka kiinnittää suolen vatsaonteloon. Munanjohdin on kiinni samalla tavalla, eräänlaisella siivellä, Vuorinen sanoo.