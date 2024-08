Laskimot eivät ole sinisiä – tämän värisiä elimesi oikeasti ovat: "Jos aivot avataan..."

Sydän on punainen, maksa tummanpunainen. Näin meille biologian kirjoissa kerrottiin jo yläasteella. Mutta onko se totta?

– Kuvia on myös tietysti väritetty. Hyvä esimerkki ovat vaikkapa valtimot ja laskimot: kirjoissa valtimot ovat aina punaisia, laskimot sinisiä. Eihän se oikeasti sillä tavalla ole. Valtimot ovat toki punaisia, mutta laskimot tyypillisesti hieman tummempia, anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta sanoo.

Perna on tummanvioletti, luut kermanvalkeita

Monet ihmiskehon sisäiset osat ovat punertavia. Maksa väriltään elimistä kohtalokkaimpia tummanpunaisine sävyineen. Vain perna on aavistuksen tummempi, ja usein oppikirjoissakin kuvattu violetimmaksi.

Luiden kermanvalkea väri on maallikolle kenties tutuin. Kehossa luut tosin on peitelty luukalvon eli periostikalvon sisään.

– Luihin tyypillisesti kiinnittyy sidekudosta. Siihen saattaa kiinnittyä laajasti jänteitä sidekudoksisella liitoksella. Jänteet kiinnittyvät lihaksiin. Tavallaan jänne on lihaksen ja luun välissä oleva rakenne.

Onko aivoissa todella harmaata ainetta?

– Kun oppikirjoja tarkastellaan, ehkä sävyt ovat turhan korostuneita, mutta se on enemmän taiteilijan näkemystä. Jos aivot avataan, kyllä harmaan aineen alue on punertavan tai ruskehtavan harmaata ainetta ja valkoinen valkoista, Parkkila sanoo.

All Over Press

All Over Press

– Sillä alueella, jolla valkoista aivoainetta on, on hermojen viejähaarakkeita, aksoneita. Ne ovat myelinisoituja, eli niissä on proteiinia ympärillä. Myeliini saa aikaan valkoisen värin.