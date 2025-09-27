Katriina Punnaa hoidettiin vuosia närästyspotilaana. Todellisuudessa huimaus ja kalloon asti säteilevä palleakipu olivat sydänoireita.

Vuonna 2011 Katriina Punna huolestui, kun ei enää jaksanut kävellä mäkeä pitkin ylös tavanomaiseen reippaaseen tahtiinsa.

– Tunsin ihmeellistä kipua palleassa, joka koveni, jos kiristin vauhtia. Ja minähän kiristin, koska ajattelin, etten ole koskaan mikään huonokuntoinen ihminen ollut, Punna muistelee MTV Katsomon Diagnoosina nainen -sarjassa.

Hän otti kivut esille lääkärin vastaanotolla, mutta asiaan ei sen kummemmin puututtu.

Kivut jatkuivat ja saivat seurakseen huimauskohtaukset.

– Muistan, kuinka hoipertelin kesällä 2013 pyöräni kanssa kuin juoppo katua laidasta laitaan huimauskohtauksessa.

Palleakipu ja huimaus alkoivat rajoittaa Punnan arkea, mutta lääkärit eivät huolestuneet hyvä kuntoisen hoikan naisen oireilusta.

– Puhuin lääkäreille, mutta en saanut minkäänlaista lääkettä tai hoitoa oireisiini.

Seuraavaksi myös yöunet häiriintyivät.

– Sain kipukohtauksia, jotka kestivät pahimmillaan puolitoista tuntia. Kipu tuntui palleassa ja nousi kurkkuun. Sitten se tuntui korvissa ja hampaissa. Tuntui kuin pääkallo halkeaisi.

– Menin asuntomme perimmäiseen komeroon huutamaan ja itkemään, etten herättäisi miestäni.

Närästyslääkettä pakkaustolkulla

Kun yölliset kipukohtaukset toistuivat, oli Punna jälleen yhteydessä terveyskeskukseen.

Terveydenhoitaja käski Punnan vastaanotolleen ja totesi hänellä olevan refluksin. Hoitaja pyysi lääkäriä kirjoittamaan Punnalle reseptin närästys- ja vatsansuojalääkkeisiin.

– Kuljin joka paikkaan närästyslääke mukanani ja sitä meni pullo, toinen ja sitten kymmeniä.

Oireet eivät ottaneet hellittääkseen.

– En voinut olla auringossa tai pyöräillä. Ulkomailla mieheni joutui raahaamaan minut lähimpään kuppilaan lepäämään. Närästyslääke kulki mukana pienilläkin reissuilla.

Punnaa hoidettiin vielä usean vuoden ajan refluksipotilaana. Suoliston kuntoa tutkittiin, mutta selitystä refluksille ei löytynyt.

Rasituskokeen ensimetreillä nitroa suuhun

Lopulta syyskuussa 2017 Punnan kohdalle sattui lääkäri, joka osasi epäillä, että elämää rajoittavat oireet voisivat johtua sydämestä.

– Hän määräsi minut rasituskokeeseen.

Kaksi päivää myöhemmin rasituskoe keskeytettiin heti ensimetreillä.

– Lääkäri työnsi minulle nitroa suuhun ja käski tarvittaessa soittaa ambulanssin, jos kohtaus uusisi ennen seuraavia tutkimuksia.

Nitrosta Punna sai helpotusta kipuunsa ja huimaukseensa ensimmäistä kertaa ikinä vuosia jatkuneiden oireiden jälkeen.

"Seitsemän vuotta elin rajoitettua elämää"

Vaikka kipu- ja huimausoireet alkoivat Punnalla vasta vuoden 2011 aikana, oli merkkejä sydän- ja verisuonisairaudesta ollut olemassa jo pari vuosikymmentä aiemmin.

– Jo 1990-luvulla kolesteroli- ja verenpainearvoni olivat koholla, mutten koskaan saanut mitään lääkitystä kumpaankaan.

– Kyllähän minua tutkittiin, mutta koko ajan refluksipotilaana.

Todellisuudessa Punna sairasti sepelvaltimotautia, joka oli ehtinyt tehdä useita tukoksia sydämeen.

Silti vuosien varrella otetut sydänfilmit olivat olleet puhtaat. Sydämen todellinen tila paljastui vasta rasituskokeen myötä.

Lopulta vaati kolme pallolaajennusta ennen kuin Punna alkoi voimaan paremmin.

– Olin 63-vuotias, kun piinavuodet alkoivat. Seitsemän vuotta elin rajoitettua elämää. Elämäni parhaat vuodet sain yli 70-vuotiaana sydämen stenttien kanssa.

– Kiitos sen nuoren mieslääkärin, joka määräsi minut rasituskokeeseen.