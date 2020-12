Perheenäiti Hanna, 44, joutui koronan vuoksi sairaalaan ja sai rajut jälkioireet – tukka lähti ja sydän takoi selittämättömästi

Porrasnousu oksetti

– Hoitaja sanoi, että kuulen kyllä miten sairaana olet, mutta koska pystyt puhumaan ja olemaan tolpillasi, niin kotioloissa on pakko pärjätä.

– Olin niin huonovointinen, että kohtelu tuntui aika tylyltä kuumeessa ja hengenahdistuksessa. Minulle sanottiin, että kyseessä on jokin muu sairaus kuin korona. Happisaturaatiotasoni todettiin olevan hyvä. Tämä oli taudin tunnistamisen taso vielä maaliskuussa, Hanna toteaa.

Lääkärin kylmäävät sanat

Peruskunto romahti

Sydän tykytti, tukka lähti

Sairastumisensa jälkeen Hanna on ollut Husin tutkimuksissa tutkimuspotilaana, koska siten hän voi osaltaan edesauttaa virusta koskevan lääketieteellisen tiedon kartuttamista.

Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti sosiaalisen median yhteisöihin, joissa jaetaan tietoja sairastumiskokemuksista ja paranemisesta.

“Minua pelotti”

– Minua todella pelotti sairaalapedissä, koska jo keväällä oli tiedossa, että ihmisiä on kuollut koronaan. Nelikymppinen perusterve ihminen voi tietää, ettei hän kuole keuhkokuumeeseen. Kun päälle laitetaan lisäbonukseksi korona, niin sitten et voikaan oikeasti tietää. Helposti unohtuu, että jokaisen tartuntaluvun takana on ihan oikeita ihmisiä, hän sanoo.