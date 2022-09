Putin läksytti julkisesti sotilaitaan ja Shoigun puolustustusministeriötä

Venäjän presidentti Vladimir Putin on julkisessa puheenvuorossaan todennut, että niin sanottujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen sotilaat taistelevat paremmin Donbassissa kuin venäläiset ammattisotilaat, kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).