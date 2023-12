Menopaussi ei ole "vanhojen ihmisten ongelma" – näin tunnistat oireet, jotka voivat alkaa jo nelikymppisenä

Oireiden alkaminen nelikymppisenä normaalia

Menopaussi tarkoittaa viimeisiä kuukautisia. Vaihdevuodet on ajanjakso, jonka aikana munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta lakkaa kokonaan.

Normaaliksi luettava menopaussi-ikä alkaa 45 ikävuodesta. Oireiden alkaminen nelikymppisenä on siis aivan luonnollista.

– Jos menopaussi on aikaisemmin, siirtymävaihe menopaussiin alkaa luonnollisesti myös aikaisemmin, Niinimäki kuvailee.

Yllättää kuin kuukautiset

– Kuukautiskierrossa ensimmäinen merkki siitä, että hedelmällinen ikä alkaa olla päättymässä ja lähestytään esimenopaussia on se, että kierto alkaa lyhenemään.

– Tyypillisesti kierto on 28 päivää, ja tästä se alkaa pikkuhiljaa lyhentyä. Seuraavaksi kierto alkaa muuttua epäsäännölliseksi. Kun peräkkäiset kierrot heittelevät yli seitsemän päivää, ollaan jo menopaussitransitiossa, Niinimäki sanoo.

Vuoden tai parin ajan ennen menopaussia vuoto voi tulla vaikkapa kolmen kuukauden välein. Ei ole ihme, jos olo on kuin teini-iässä "mensujen" alkaessa.

– Ollaan tavallaan hedelmällisyys-elämänkaaren toisessa päässä. Silloin, kun ensimmäiset kuukautiset tulevat ja hedelmällinen ikä alkaa, säätelyjärjestelmä on epäkypsä.

"Voi alkaa esiintyä jo vuosia ennen kuin on menopaussi-ikä"

Oireiden kirjo ei kuitenkaan pääty vuotoihin. Kaiken juurisyy on estrogeeni, jonka määrä on sidoksissa myös vaihdevuosioireiluun.

– Estrogeenitasot ovat matalimmillaan juuri ennen kuukautisten alkamista. Eli loppukierrossa saattaa huomata, että on enemmän alavireisyyttä, ärtyneisyyttä. Limakalvotkin voivat olla kuivemmat, kun ollaan esimenopaussissa.

– Vasomotoriset oireet ovat kaikkein tyypillisin vaihdevuosioireiden tyyppi, eli tulee kuumia aaltoja, hikoilua, tällaisia oireita. Niitä voi alkaa esiintyä jo vuosia ennen kuin on menopaussi-ikä, Niinimäki kuvaa.

"Monet naiset ovat aika järkyttyneitäkin"

– Oma ja kollegoiden kokemus on, että monet naiset ovat aika järkyttyneitäkin siitä: minähän olen nuori ihminen, miten minulla voi olla vaihdevuosioireita. Se on vaikea asia monille, Niinimäki sanoo.

Menopaussi koetaan yleensä "vanhojen ihmisten ongelmaksi". Mielikuva vaihdevuosista on selvä: kun ne alkavat, ihminen alkaa näivettyä. Samalla alkaa vanhuus.

– Yleensä, kun menopaussista näkee kuvituskuvia, siellä on harmaahapsisia, hauraita naisia. Suomessa menopaussi-ikä on keskimäärin 51 vuotta.

– Harva on siinä kohtaa hauras vanhus; yleensä silloin elää täyttä elämää, on täysillä työelämässä, Niinimäki muistuttaa.

– Menopaussin ja myös esimenopaussin oireet voivat vaikuttaa työkykyyn. Esimenopaussin alkaessahan ihminen ei vielä ole vanha, hänellä on paljon työuraa vielä jäljellä. Alkaa tulla uniongelmia ja muuta, jotka heijastelevat töissä jaksamiseen ja mielialaan.

– Tästä puhutaan vähemmän, vaikka se on tavattoman tärkeä asia elämänlaatua ajatellen. Jos 45-vuotiaana limakalvot ovat jo huonossa kunnossa eikä seksielämä onnistu, silloin on kuitenkin aika nuori. Se vaikuttaa parisuhteeseen ja muuhun elämään.

Vaihdevuosista on puhuttu jo pidempään. Siitä, että oireita voi tulla jo vuosia ennen menopaussia, keskustellaan vähemmän.

– Tällä hetkellä menopaussi on hyvin nosteessa, jopa hallitusohjelmaan on nostettu, että naisten työuria pitäisi tarkastella niin, että pyritään huomioimaan menopaussin vaikutus työpaikoilla. On hyvä nostaa esiin, ettei menopaussia ole pelkästään se hetki, kun kuukautiset loppuvat. Jo vuosia ennen sitä alkaa tulla oireita.