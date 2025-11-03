Mielenterveysongelmat näkyvät entistä enemmän poliisin valvonta- ja hälytystehtävissä, kertoo poliisi. Erityisesti itsemurhauhkaan liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet.

Kun kymmenen vuotta sitten poliisilla oli runsaat 11 600 hälytystehtävää itsemurhayrityksiin ja niiden uhkaan liittyen, viime vuonna niitä oli jo yli 18 400. Se tarkoittaa noin 50 tehtävää joka päivä.

Myös väkivaltatehtävät, joiden taustalla on mielenterveysongelmat, ovat lisääntyneet.

– Tähän on monenlaisia syitä. Tietysti on tämä yleinen, voisi sanoa kriisiytynyt huonovointisuus, joka on kasvanut väestössä, arvioi poliisiylitarkastaja Juha Syrjä Poliisihallituksesta heikentyneen tilanteen taustoja.

Hän sanoo myös, että huumausaineiden käytön lisääntymisen uskotaan olevan merkittävä tekijä ilmiön taustalla.

Poliisi arvioi, että yli puolessa sen kohtaamista itsetuhotapauksista henkilö on päihteiden vaikutuksen alaisena.

Myös poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki arvioi, että toisaalta huumeet voivat laukaista mielenterveyden ongelmia, mutta henkilöt voivat myös hakea helpotusta ongelmiinsa huumeista.

Lue myös: Murharyhmältä kylmäävä tieto nuorten tappajien taustasta

Poliisiylijohtaja: Terveydenhuolto ei vastaa riittävästi ongelmiin

Tapaukset kuormittavat virkavaltaa, sillä ne sitovat partioita usein pitkäksi ajaksi.

– Me kerromme tämän karun tilanteen tällä hetkellä. Yksi syy varmasti on se, että terveydenhuoltojärjestelmä ei kykene tällä hetkellä kaikilta osalta antamaan sitä vastetta ja tämä heijastuu sitten poliisin arkeen ja poliisin toimintaan hälytystehtävinä, poliisiylijohtaja sanoo MTV Uutisten haastattelussa.