Kesäkuussa Intian Ahmedabadissa tapahtui tuhoisa lento-onnettomuus, kun Lontooseen matkalla ollut matkustajakone syöksyi maahan kesken nousun. Koneessa oli 242 ihmistä, joista vain yksi selvisi.

Viswashkumar Ramesh, ainoa hengissä selvinnyt matkustaja, kantoi veljensä arkkua hautajaisissa vain kuusi päivää turman jälkeen.

Hän kuvaa veljeään tärkeäksi tukihenkilökseen, jonka menetys on jättänyt syvän jäljen.

– Nyt olen yksin. Istun huoneessa yksin, enkä puhu vaimolleni tai pojalleni. Haluan vain olla yksin, Ramesh sanoo BBC:lle antamassaan haastattelussa.

Ramesh kertoo kärsivänsä vakavista fyysisistä vammoista, masennuksesta ja post-traumaattisesta stressireaktiosta (PTSD).

Perhe-elämä on muuttunut etäiseksi ja vaikeaksi, eikä hän enää pysty työskentelemään tai elättämään perhettään.

Poikkeuksellinen pelastuminen

Rameshin pelastuminen oli suoranainen ihme.

Hän istui paikalla 11A, lähellä hätäuloskäyntiä, ja onnistui ryömimään ulos koneen rungosta omin voimin.

– Onnistuin avaamaan vyöni, työntämään jalkani aukon läpi ja ryömimään ulos, hän kertoo.

Taloudellinen romahdus

Onnettomuuden jälkeen Ramesh menetti myös elinkeinonsa. Hän oli sijoittanut lähes koko omaisuutensa kalastusyritykseen yhdessä veljensä kanssa.

Yritys kaatui turman seurauksena.

Air Indian emoyhtiö Tata Group on tarjonnut hänelle 21 500 punnan väliaikaisen korvauksen, mutta summa ei riitä kattamaan hoitokuluja tai elämisen kustannuksia.