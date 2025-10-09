Kalle Rovanperä julkaisi torstaina Instagram-tilillään tiedotteen, jossa hän kertoi päätöksestään lopettaa ralliuransa kuluvan kauden jälkeen. Suomalaistähti kertoi MTV Urheilulle suunnitelmastaan tavoitella loikkaa formuloiden puolelle.
Alla Rovanperän kommentit formulasarjoihin siirtymisestä.
2:20Kalle Rovanperä tavoittelee seuraavaksi menestystä formulaluokissa.
Muun muassa ruotsalaiskuljettaja Kevin Hansen, irlantilaiskuski Jon Armstrong ja rallitoimittaja Molly Pettit jättivät myös kannustavat ja Rovanperän päätöstä kunnioittavat viestit Instagram-julkaisun kommenttikenttään.
– Mieletöntä Kalle, kaikkea parasta! kommentoi myös Suomen jalkapallolegenda Sami Hyypiä.