Kalle Rovanperän poistuminen Toyotan rallitallista avaa entisestään ovea Oliver Solbergille.

Kaksi maailmanmestaruutta voittanut Kalle Rovanperä, 25, ilmoitti torstaina jättävänsä rallin ja suuntaavansa formularadoille. Suomalainen kaasuttelee tulevalla kaudella Japanissa Super Formula -sarjassa.

Vahva kandidaatti Toyotan pääluokan menopeliin on Oliver Solberg. 24-vuotias ruotsalainen järisytti rallimaailmaa heinäkuussa: hän ajoi Viron MM-rallin voittoon sauman Toyotan Rally1-autossa saatuaan.

Vahva kandidaatti Toyotan pääluokan menopeliin on Oliver Solberg. 24-vuotias ruotsalainen järisytti rallimaailmaa heinäkuussa: hän ajoi Viron MM-rallin voittoon sauman Toyotan Rally1-autossa saatuaan.

Solberg on lisäksi varmistanut WRC2-luokan mestaruuden.

Solberg toiveikkaana

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo Solbergin olevan toiveikas mahdollisuudesta avoinna olevaan pääluokan paikkaan.

– Se on tietenkin unelma. Mutta mikään ei ole varmaa, mies sanaili.

DirtFishin julkaisemissa kommenteissa ruotsalainen pyöritteli, kun häneltä kysyttiin, miten Rovanperän lähtö voisi vaikuttaa hänen ensi kauden kuvioihinsa.

– Olin vähän yllättynyt Kallen uutisista, kuten uskoakseni kaikki, mutta tiedämme, että hänellä on paljon tavoitteita monilla moottoriurheilun alueilla. Toivotan hänelle kaikkea hyvää, ja seuraamme tietenkin tilannetta mielenkiinnolla.

– Minun ja Elliottin (kartanlukija Edmondson) ensisijainen tavoite tänä vuonna oli voittaa mestaruus – sen olemme tehneet Printsport-tiimimme ja erinomaisten kumppaniemme avulla. Nyt pyrimme suoriutumaan parhaamme mukaan ja jahtaamaan voittoja muissa ralleissa. Siihen keskitymme juuri nyt, Solberg pui.