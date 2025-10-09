Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä lopettaa ajamisensa MM-sarjassa kauden 2025 jälkeen. Rovanperä siirtyy ensi kaudeksi Super Formula -sarjaan.

Rovanperä tiedotti päätöksestään torstaina kolme osakilpailua ennen kauden päätöstä. Kyseessä on täysi lopettaminen eikä sisällä jatkossa osa-aikaista rallikuljettajan tehtävää.

25-vuotias Rovanperä voitti rallin maailmanmestaruuden vuosina 2022 ja 2023. Tänä vuonna hän palasi osittaisen välivuoden jälkeen ajamaan täysimittaisen kauden MM-sarjassa.

– Olen tehnyt päätöksen lopettaa urani rallin MM-sarjassa. Päätös ei todella ollut helppo, mutta välttämätön. Se mahdollistaa minulle sen, että voin tähdätä kohti uusia uratavoitteitani, Rovanperä kertoo Instagram-julkaisussaan.

Toyota kertoo tiedotteessaan, että Rovanperä ajaa kaudella 2026 Japanissa kisattavassa Super Formula -sarjassa Toyota Gazoo Racingin tallissa. Kyseessä on F1-luokan jälkeen nopein formulasarja maailmassa.