Sébastien Ogier alleviivaa, että kaikkien on kunnioitettava Kalle Rovanperän päätöstä jättää ralliautoilu.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Ranskalaiskonkari Sébastien Ogier on kaasutellut jo kahdeksan rallin maailmanmestaruutta ja jahtaa tällä kaudella yhdeksättä. Hänen Toyota-tallikaverillaan Kalle Rovanperällä henkilökohtaisia MM-titteleitä on kaksi, ja suomalaisen rallimaailmanmestaruuksien määrä voi kasvaa enää tämän kauden menestyksen myötä.

Rallin sinivalkotähti nimittäin siirtyy tämän sesongin jälkeen formularadoille ja ajaa ensi vuonna Japanin Super Formula -sarjassa Toyotalla.

– Tämä saattaa tulla yllätyksenä joillekin, mutta loppujen lopuksi kaikkien täytyy kunnioittaa päätöstäsi, Ogier kommentoi Rovanperän ratkaisua sosiaalisessa mediassa.

Alla Rovanperän kommentit formulasarjoihin siirtymisestä. Kalle Rovanperän erikoishaastattelu ralliuran päättämisestä katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!

2:20 Kalle Rovanperä tavoittelee seuraavaksi menestystä formulaluokissa.

Ranskalainen toivotti suomalaiselle "kaikkea hyvää rata-autoiluhaastetta kohti".

– Seuraamme kaikki tarkasti, ja sitä on varmasti jännittävää katsoa! On ollut ilo taistella kanssasi rallipätkillä, ja meillä on vielä kolme jännittävää kilpailua jäljellä tällä kaudella.

Latvala: Tulemme kaipaamaan Rovanperää

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala puolestaan muistutti tiedotteessa, että Rovanperä on historian nuorin rallivoittaja ja nuorin maailmanmestari ja saavuttanut paljon jo varhaisella iällä.

Latvala piti luonnollisena, että suomalainen haluaa tarttua uuteen mahdollisuuteen. Hän ruoti Toyota Gazoo Racingin (TGR) haluavan tukea kuljettajia unelmien saavuttamisessa.

– Tulemme kaipaamaan häntä tiimissämme, mutta TGR on tehnyt kovasti töitä kehittääkseen lahjakkaita nuoria rallikuljettajia ja voimme olla varmoja, että pystymme luottamaan vahvaan kuljettajakokoonpanoon vuonna 2026 ja sen jälkeen, tiimipomo pui.

Latvala kiitteli Rovanperän ja hänen kartanlukijansa Jonne Halttusen "olleen suuressa roolissa tiimin viime kausien menestyksessä". Tallipäällikkö sanoi myös tietävänsä, että Rovanperä haluaa päättää ralliuransa maailmanmestaruuteen.