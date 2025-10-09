Juuri nyt Avaa

Alla Rovanperän kommentit formulasarjoihin siirtymisestä. Kalle Rovanperän erikoishaastattelu ralliuran päättämisestä katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa !

– On todella iso haaste. Ei ole mikään helppo juttu hypätä rallin puolelta formula-autoon. Rata-autot, GT-autot ovat aivan eri asia kuin formulat. Se on aivan täysin eri maailma.

– Olen aika yllättynyt, että hän menee sitä ajamaan, Salo hämmästelee.

Mika Salo ajoi Super Formulan edeltäjää Formula 3000 -sarjaa ennen F1-uraansa. Hänelle rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin päätös tuli melkoisena paukkuna.

Rovanperä kertoi torstaina lopettavansa rallin MM-sarjassa ja siirtyvänsä täydellä ohjelmalla Japanissa ajettavaan Super Formula -sarjaan ensi kaudesta alkaen.

Super Formulaa pidetään F1-sarjan jälkeen nopeimpana formulasarjana. Salo aistii Rovanperän päätöksessä merkkejä myös formula ykkösiin tähtäämisestä.

– Se on kovatasoinen sarja. Ne ovat hyviä kisoja vielä kaiken lisäksi.

– Se on aika erilaista ralliin verrattuna. Sittenhän tuossa on aivan selvä tavoite formulaurasta tuon jälkeen, koska tuo on oikea paikka opetella se, hän vihjaa.