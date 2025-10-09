Kalle Rovanperän päätös siirtyä Super Formula -sarjaan yllätti täysin Mika Salon.
Rovanperä kertoi torstaina lopettavansa rallin MM-sarjassa ja siirtyvänsä täydellä ohjelmalla Japanissa ajettavaan Super Formula -sarjaan ensi kaudesta alkaen.
Mika Salo ajoi Super Formulan edeltäjää Formula 3000 -sarjaa ennen F1-uraansa. Hänelle rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin päätös tuli melkoisena paukkuna.
– Olen aika yllättynyt, että hän menee sitä ajamaan, Salo hämmästelee.
– On todella iso haaste. Ei ole mikään helppo juttu hypätä rallin puolelta formula-autoon. Rata-autot, GT-autot ovat aivan eri asia kuin formulat. Se on aivan täysin eri maailma.
