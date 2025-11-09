Ott Tänak ilmoitti jäävänsä tauolle rallin MM-sarjasta kuluvan kauden jälkeen. Virolaistähden monivuotinen kilpakumppani Kalle Rovanperä teki Hyundai-kuljettajalle heti mukavan lupauksen.

Tänak kertoi sunnuntaina, että astuu marraskuun lopulla ajettavan Saudi-Arabian MM-rallin jälkeen syrjään täysaikaisen rallikuljettajan tehtävistä.

Rovanperä, joka hyvästelee rallin MM-sarjan vastaavasti kauden päätyttyä, reagoi virolaistähden Instagram-julkaisuun tekemällä tälle lupauksen.

– Kaikkea hyvää, Ott. Kiitos yhteisistä taisteluista! Tulen Viroon lasilliselle, kun meillä molemmilla on nyt hieman enemmän aikaa, Rovanperä kirjoitti kommenttikentässä.

Rovanperän aika WRC-sarjassa tulee samaan aikaan päätökseen, kun Toyotan suomalaistähti jättää ralliautoilun siirtyäkseen formuloiden puolelle.

Tänak kertoi ilmoituksessaan, että rakastaa yhä palavasti rallia ja näkee palaavansa lajin pariin vielä jossain vaiheessa. Rovanperä ei myöskään ole täysin poissulkenut mahdollisuutta palata jonain päivänä ralliauton rattiin.