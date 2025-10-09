Kalle Rovanperän päätös ralliuran lopettamisesta on tyly isku MM-sarjalle ja lajin suomalaisille seuraajille. Pinnan alta paljastuu kuitenkin punnittu ja perusteltu ratkaisu, jonka ennusmerkit ovat olleet ilmassa jo pitkään, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

Kun lajinsa absoluuttisella huipulla oleva urheilija päättää lopettaa uransa, kysessä on aina kovan luokan uutinen. Rovanperän kohdalla puhutaan kuitenkin jostain aivan muusta.

Kyseessä on kovimman mahdollisen luokan jättipaukku.

Rallin maailmanmestaruussarjan historia tuntee kaikkiaan 81 kuljettajaa, jotka ovat voittaneet urallaan vähintään yhden MM-osakilpailun. Uran avausvoitto on saavutettu keskimäärin 30-vuotiaana, ensimmäinen maailmanmestaruus vuotta vanhempana.

Ja nyt mies Puuppolasta lyö pillit pussiin vain 25-vuotiaana.

Rovanperän ansioluetteloa koristavat tällä hetkellä 17 MM-rallivoittoa, kaikkiaan 29 palkintokorokesijoitusta, kaksi MM-titteliä – ja 83 ajettua MM-rallia. Huvittavaa kyllä, historian iäkkäimpänä kuljettajana maailmanmestariksi kruunattu Hannu Mikkola varmisti ainoaksi jääneen MM-tittelinsä 41 vuoden iässä tasan yhtä monen MM-rallin jälkeen.

Tässä piilee kaikkien aikojen lahjakkaimpana rallikuskina pidetyn Rovanperän uran suurin ristiriita. Hän on sekä äärimmäisen nuori että äärimmäisen kokenut.

25-vuotiaana Rovanperä on ajanut rallia 17 vuoden ajan. Hän ryhtyi puoliammattilaiseksi 14-vuotiaana, ja ammattilaiskausiakin on takana pian jo kahdeksan.

MM-sarjan ennätyskirjassa Rovanperä on nuorin pisteitä saavuttanut, kisaa johtanut, palkintokorokkeelle yltänyt, osakilpailun voittanut ja maailmanmestaruutta juhlinut kuljettaja. Samaan aikaan hänellä on vyöllään enemmän MM-ralleja kuin 99,7 prosentilla niistä tilastoraamattu eWRC:n tietokantaan kirjatuista 14 094:stä kuljettajasta, jotka ovat kilpailleet urallaan MM-sarjassa.

Kaksi vahvaa vihjausta

Kun Rovanperä nousi MM-sarjan pääluokkaan vuonna 2020 ja voitti kaksi vuotta myöhemmin ensimmäisen maailmanmestaruutensa, julkisessa keskustelussa ei tyydytty miettimään pelkästään sitä, onnistuisiko Rovanperä joskus rikkomaan Sebastien Loebin lyömättöminä pidetyt ennätykset, vaan sitä, miten isolla marginaalilla hän ne loppujen lopuksi rikkoo.

Nämä maalailut olivat jo alun alkaenkin täysin päättömiä, ja nyt niiltä siis putoaa viimeinenkin pohja.

Rovanperä itse on ollut asiassa kunnioitettavan johdonmukainen.

Kun Dirtfish-sivusto kysyi muutama päivä ennen ensimmäisen maailmanmestaruuden varmistumista, näkeekö Rovanperä itsensä dominoimassa MM-sarjaa seuraavat 20–25 vuotta vai etsimässä uusia haasteita jo 4–5 vuoden kuluttua, hän kallistui jälkimmäisen kannalle.

– Se on paljon todennäköisempää kuin ensimmäinen.

Aikahaarukka osui melko täydellisesti kohdalleen.

Myös Rovanperän sanoja elokuun alussa Keski-Suomessa voi pitää jossain määrin enteellisinä, ainakin näin ajankulun tuoman perspektiivin päästä. Suomen MM-rallin voitto viidennellä yrittämällä pudotti Rovanperän mukaan ison taakan harteilta, ja tämä ei jäänyt kenellekään epäselväksi.

– Minusta vain tuntui siltä, että meidän oli ehdottomasti voitettava tänä vuonna, Rovanperä sanoi viimeisen erikoiskokeen maalissa.

4:20 Kalle Rovanperä saavutti Suomen MM-rallin voiton viidennellä yrittämällä – Ouninpohjan maalissa nähtiin helpottunut mies

Rovanperän päätös on itsestäänselvästi musertava takaisku paitsi pitkään vaikeuksissa olleelle MM-sarjalle myös etenkin sen suomalaisille seuraajille. Loppujen lopuksi merkitsevää on kuitenkin vain se, mitä edessä oleva muutos tarkoittaa Rovanperän itsensä kannalta.

Jo kaksi vuotta sitten Rovanperä perusteli kauden 2024 kevennettyä kisaohjelmaa lajin aiheuttamalla kuormalla. Mikään tuskin on tältä osin suuremmin muuttunut, mutta päätökseen koko uran lopettamisesta tarvitaan todennäköisesti hieman enemmän.

On äärettömän kunnioitettavaa, että Rovanperällä on kaikkien eri suunnalta itseensä kohdistuvien odotusten ristipaineessa pokkaa tehdä juuri niin kuin hänestä itsestään tuntuu hyvältä. Eikä kyseessä suinkaan ole edes ensimmäinen kerta, kun Rovanperä jättää rallin ajamisen taakseen. Hänen nimittäin kerrotaan kyllästyneen ajamiseen jo lapsena.

Mutta ihan kuten tuolloin, päätös on nytkin Rovanperän ikioma.

– Kalle on luonteeltaan sellainen, että hän haluaa tietää, miksi mitäkin tehdään. Hän ei tee asioita siksi, että joku käskee, vaan koska kokee ne tärkeiksi, Rovanperän pitkäaikainen kuntovalmentaja Taavi Kuupponen sanoi vuonna 2019 Firstbeatin mukaan.

Nyt tehtyä, tai ainakin julkaistua, päätöstä lienee helpottanut olennaisesti se, että Rovanperä on saavuttanut leipälajissaan kaiken ja hänen loppuelämänsä on viime vuosien menestyksen myötä täydellisesti turvattu. Yksikään ulkoinen tekijä ei ole sen arvoinen, että uraa olisi vain sen vuoksi syytä enää pitkittää.

Joidenkin silmään voi näyttää siltä, että mestaruustaistelussa alakynteen jäänyt Rovanperä pakenee, mutta mihin hänen profiilillaan varustettu kilpa-autoilija voi oikeastaan paeta?

Missä ikinä Rovanperä ajamiseen liittyvää intohimoaan vastedes toteuttaakaan, parrasvalot, ulkoiset paineet ja odotukset ovat läsnä yhtä tiiviisti kuin MM-ralleissa.

Mutta jos veikata pitää, Rovanperää itseään tämä tuskin kiinnostaa pätkääkään.