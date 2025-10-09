Kalle Rovanperän pitkäaikainen kartturi Jonne Halttunen oli helpottunut, kun tieto Rovanperän ralliuran päättymisestä oli viimein saatettu kaikkien muidenkin tietoon. Vuonna 2017 Rovanperän viereen istunut Halttunen on kiitollinen saamastaan mahdollisuudesta.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

– Alkuun olin vähän shokissakin tästä tiedosta. En saanut pariin viikkoon oikein nukuttua, ja oli vähän huono mielikin siinä. Olen kyllä aina tiennyt, että ei tämä loppuelämää jatku, mutta pieni sokkihan siinä alkuun tuli, Halttunen kertoo MTV Urheilulle muutama minuutti sen jälkeen, kun tieto Rovanperän ralliuran päättymisestä on tullut kaikkien muidenkin tietoon.

– Mitä enemmän tätä asiaa on miettinyt, niin jos olisin itse Kallen tilanteessa, 25-vuotias kaveri, joka on saavuttanutkin jo jotain, tekisin varmaan ihan samalla tavalla, jos kerta on jotain halua johonkin.

Halttunen sanoo olleensa tietoinen Rovanperän päätöksestä jo "useiden kuukausien" ajan.

– Jotenkin oletin, että tässä ajetaan vielä joitain vuosia. Tiesin kyllä, ja olen huomannut Kallesta, että hänellä on intressejä myös muihin lajeihin, mikä on ihan tervettäkin nuorelle ihmiselle. Mutta oletin, että ei se vielä tulisi. Hän itse tiedottaa, mitä tekee, mutta varmasti vain tähdet olivat nyt oikeassa asennossa niihin muihin asioihin, mitä hän haluaa. En usko, että alkuvuodesta Kalle itsekään ajatteli, että näin tulee käymään.

– Nyt tämä on itselle helpotus, kun ei tarvitse enää salailla keneltäkään mitään.

Alla Rovanperän kommentit formulasarjoihin siirtymisestä. Kalle Rovanperän erikoishaastattelu ralliuran päättämisestä katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!

2:20 Kalle Rovanperä tavoittelee seuraavaksi menestystä formulaluokissa.

Täksi kaudeksi täydelle ohjelmalle MM-sarjaan palanneet kaksinkertaiset maailmanmestarit ovat olleet vuoden mittaan etenkin soralla vaikeuksissa uusien Hankookin renkaiden kanssa. Silti he ovat yhä mukana mestaruustaistelussa, kun kolme osakilpailua on ajamatta.

Tieto siitä, että menossa on viimeinen yhteinen kausi, ei Halttusen mukaan ole sen suuremmin näkynyt tai tuntunut kauden mittaan.

– Olemme sillä tasolla tässä lajissa, että teemme aina parhaamme. Onhan se ajatuksen tasolla herättänyt sellaisia fiiliksiä, että jos tämä jää nyt ainakin tähän hetkeen viimeiseksi kaudeksi, niin olisi hyvä, että kausi menisi hyvin. Mutta en usko, että tämä tieto on vaikuttanut millään tavalla mihinkään, eikä se ole aiheuttanut lisäpaineita. Edelleen ajattelen, että kolme kisaa on jäljellä ja kaikki on mahdollista. Olisihan se hienoa lopettaa huipulta.

– Sen toki muistan, että kun sain tästä ensimmäistä kertaa kuulla, niin seuraavaan ralliin mennessä oli haikea ja erikoinen fiilis. Suoritustasoon ja tekemiseen kisoissa tämä ei silti ole vaikuttanut mitenkään.

Työtoveruus syveni ystävyydeksi

Rovanperän ja Halttusen menestyksekäs yhteistyö alkoi vuonna 2017 Rovaniemellä ajetuista Pirellin rengastesteistä, joihin Halttunen sai kutsun pian sen jälkeen, kun oli ajanut Teemu Asunmaan vieressä kilpaa 16-vuotiasta Rovanperää ja Risto Pietiläistä vastaan Mikkelin SM-rallissa.

Tämän jälkeen ajettiin pari testikisaa, ja pian lyötiin jo kättä päälle. Halttunen on sanonut, että fiilikset tuossa hetkessä olivat kuin lottovoittajalla.

– Kyllähän tämä on antanut minulle ihan uuden elämän. Tämä on laji, jota olen käynyt katsomassa lapsesta asti. Juha Kankkuset, Tommi Mäkiset ja kaikki rallityypit olivat sellaisia, joita ihannoin ja katsoin ylöspäin. Enhän minä koskaan ajatellut, että minusta mitään kartanlukijaa tulisi – saatika sitten, että tästä mitään ammattia tulisi tai olisi päässyt näin pitkälle. Se on kaikki tapahtunut sattumien kautta, Halttunen sanoo nyt reilut kahdeksan vuotta myöhemmin.

– En oikein osaa edes sanoin kuvata sitä, mutta paljon enemmän olen saanut kuin ikinä olisin voinut toivoa. Pitää olla kiitollinen matkasta. Ainahan sanotaan, että kun yksi ovi menee kiinni, muita aukeaa. Ei tätä liikaa kannata surkutella.

Matkalta mieleen ovat jääneet niin hienot kuin huonot hetket.

– Ehkä vahvimpana on mielessä se, kun tavoittelimme ensimmäistä voittoa WRC-tasolla. Keniassa (2021) vauhti oli jo sellaista, että veikattiin, että se voisi tulla. Mutta sitten jäimme perjantaina kiinni juoksuhiekkaan, enkä ollut koskaan edes juoksuhiekkaa nähnyt.

– Aika harvoin sitä on aikuisena tullut itkettyä, mutta siellä sitä tuli Takalle (Katsutalle) itkettyä.

Kolmisen viikkoa myöhemmin Virossa odotus päättyi.

– Kuinka raju se tunneskaala voi olla. Ensin tuntuu niin pahalta kuin olla ja voi, ja sitten seuraavassa kisassa tunne on positiivisessa mielessä yhtä vahva. En ole siviilielämässä tällaisia tunneskaaloja päässyt kokemaan. Se on urheilussa ehkä kaikista hienointa.

Voimakkaista tunteista huolimatta yhteistyö Rovanperän kanssa ei Halttusen mukaan ole missään kohtaa mennyt negatiivisessa mielessä tunteisiin.

– Sehän tässä on outoa, että emme ole koskaan tapelleet. Emme kertaakaan koko uran aikana. Jännä sanoa, mutta tämä on mennyt yllättävänkin kivuttomasti ja helposti. Olen tosi monen kuskin kanssa ajanut rallia. En tiedä tarkkaa lukumäärää, mutta heitä on kymmeniä. Näin helppoa ei ole ollut edes alemmilla tasoilla kenenkään kanssa. Kalle on ihmisenä juuri niin mukava ja simppeli kuin julkisuudestakin voi ymmärtää.

– Joskus kuljettaja voi paineen alla herkästi kiukutella siihen viereen, mutta Kallen kanssa ei ole koskaan ollut sellaista. Ja jos minulla on käynyt jokin virhe, ei hän ole siitä mitenkään moittinut.

Vuosien saatossa ammatillinen yhteistyö on jalostunut myös ystävyydeksi.

– Se varmaan kertoo jotain. Vaikka teemme koko ajan yhdessä töitä, teemme silti myös lomareissuja ja kaikkea muuta.

Oma tulevaisuus täysin auki

Halttunen on 39-vuotiaana vielä kartturi parhaassa iässään. Rovanperän päätös asettaa luonnollisesti ison kysymysmerkin hänen tulevaisuutensa ylle.

Vaikka nyt julkaistu päätös on siis ollut Halttusen tiedossa jo pitkään, omia tulevaisuuden suunnitelmia on ollut vaikea edistää.

– Minulla ei ikävä kyllä ole hirveästi kerrottavaa. Tämä on ollut kuitenkin aika ison luokan salaisuus, niin enhän minä ole voinut oikeastaan mitään tässä rakentaa, mutta totta kai olen käynyt keskusteluja niiden tahojen kanssa, joiden kanssa se on ollut mahdollista.

Halttunen sanoo olevansa hyvin avoin jatkamaan lajin parissa. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee erilaiset johtotehtävät. Myös Toyotan kanssa on keskusteltu, mutta mitään ei "virallisesti ole vielä tarjottu".

– Katsotaan, tulevatko he tarjoamaan.

– Ajattelin olla kyllä ihan kaikkiin tahoihin yhteydessä, ihan promottoreista lähtien. Koen, että ymmärrän lajista tosi paljon, niin olen hirveän kiinnostunut jatkamaan.

Koko ikänsä yrittäjänä toimninut Halttunen asettaa ainoaksi ehdoksi, että työ tarjoaa mielekkäitä haasteita.

– Jos miettii meidän työelämää vaikka Kallen kanssa, niin mehän olemme antaneet koko elämämme työlle ja tälle lajille. On sitä tullut mietittyä, että jos eksyisi vaikka johonkin yhdeksästä viiteen -työhön, niin osaisiko sitä ollakaan sillä tavalla, kun on tottunut siihen, että elää työssä vuorokauden ympäri.

Kartturiuran jatkokaan ei tässä kohtaa ole täysin poissuljettu, mutta:

– Sen pitäisi sitten olla ihan WRC-tason juttu. En ole oikeastaan missään määrin kiinnostunut enää alemmista tasoista.

Rovanperän kanssa Halttunen uskoo ajavansa vielä "joskus jotain" – ja ainakin siis ne kolme MM-osakilpailua, jotka tämän vuoden mestaruustaistelussa ovat vielä jäljellä.

– Kun Kallen kanssa viimeksi juteltiin, niin hänkin sanoi, että tekee kyllä niissä kisoissa kaikkensa. Molemmat teemme.

– Ja aikataulutushan tämän uutisen kanssa oli siksi tällainen, että jos jotkut haluavat vielä nähdä meidät vaikkapa jossain kisassa Euroopassa, niin nyt se on vielä mahdollista.