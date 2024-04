Kahdeksan vuoden kiusaaminen ajoi kaksostytöt ahdinkoon – edes ilmoitukset AVI:iin eivät ole tehonneet

Tätä kaikkea on ollut keravalaisten kaksosten Vanessa ja Vivian Dahlstedtin, 16, koulutaival aina alakoulun toiselta luokalta yläkoulun yhdeksänteen luokkaan asti. Nyt tytöt haluavat kertoa kokemuksistaan julkisesti, jotta kiusaaminen saataisiin loppumaan.

– Kerran toisella luokalla olimme matkalla kotiin ja tämä kiusaaja tuli luoksemme, kävi minuun käsiksi ja repi hiuksista. En uskaltanut tehdä mitään, mutta Vivian onneksi sai hänet irti minusta, Vanessa kertoo.

Toinen Vivianin, Vanessan ja heidän äitinsä Annina Dahlstedtin mieleen painunut tilanne alakoulun neljänneltä luokalta sijoittuu keravalaislasten suosimaan pulkkamäkeen.

– Olimme kavereiden kanssa pulkkamäessä, kun tämä kiusaaja tuli sinne ja kävi meidän päällemme. Kun yritimme poistua tilanteesta pyysi kiusaaja jonkun toisen kaverikseen, Vanessa kertoo.

– Muistan, että juoksin karkuun ja tämä kiusaajan mukaan pyytämä henkilö veti minut maahan. Vivian haki tilanteeseen kaksi aikuista ja soitimme äidille.

Paikalle saapui myös kiusaajan isäpuoli.

– Muistan, että istuimme Vivianin kanssa autossa ja äiti oli auton oven välissä, kun kiusaajan isäpuoli huusi.

– Kyseinen tilanne on jäänyt itsellenikin mieleen uhkaavana, Vanessan ja Vivianin äiti kertoo.

Koulu vaihtuu, mutta kiusaajat seuraavat perässä

Dahlstedtit kertovat, että vaikka Vivianin ja Vanessan koulu on vaihtunut kaikkiaan neljä kertaa peruskoulun aikana, on kiusaaja siirtynyt aina heidän kanssaan samaan kouluun.

Äiti Annina epäilee, ettei tieto hänen tyttäriensä kohtaamasta kiusaamisesta ole kulkenut esimerkiksi siirryttäessä alakoulusta yläkouluun, mikä on voinut mahdollistaa kiusaamisen jatkumista osittain.

Vaikka kiusaaja ja kaksoset ovat eri luokilla, on heillä samoja valinnaisaineiden tunteja, mikä on altistanut Vanessan ja Vivianin usein ikäville kohtaamisille.

– Kerran kasiluokalla valinnaisen aineen tunnilla kiusaaja tuli kaveriporukallaan sanomaan mulle, ettei mulla kohta ole hiuksia päässä. Ja sitten hän yritti tarrata hiuksiini, mutta sain otettua häntä ranteesta kiinni, Vivian kertoo.

– Ja yhdeksännen luokan alussa kiusaaja kavereineen uhkasi, että tappaa minut, jos vielä katson heihin päin. Muutenkin nämä ihmiset ovat tulleet koulun käytävillä sanomaan, että katso tuossa on noi, kohta mä tapan noi ja sitten sanoneet, että kohta saatte turpaan ja läväytä, läväytä, Vivian jatkaa.

Vivianin ja Vanessan kuvailemat esimerkit ovat vain murto-osa kaikesta siitä, mitä kiusaajat ovat tehneet heille kahdeksan vuoden aikana. Esimerkiksi huutelua tapahtuu tyttöjen mukaan koko ajan.

– On ollut tilanteita, että kiusaajat äiteineen ovat seuranneet tyttöjä kotipihaamme ja huudelleet heille. Tyttöihin on käyty käsiksi, revitty hiuksista ja jatkuvaa huutelua ja haukkumista on koulussa ja vapaa-ajalla, äiti Annina kertoo.

– Suurin pelkoni on, että jonain päivänä tytöille sattuu koulussa jotain peruuttamatonta.

Vanhemmat olleet yhteydessä AVI:in ja poliisiin

Vaikka Vanessa ja Vivian tiedostavat, että kiusaamiskokemusten tuominen julkisuuteen voi lisätä vettä kiusaajien myllyyn, haluavat he puhua kokemuksistaan julkisesti, jotta ne otettaisiin viimein vakavasti.

– Tiedän, että tosi moni muukin kokee kiusaamista, mutta ei välttämättä uskalla kertoa siitä. Toivon, että puhuminen asiasta auttaa siihen, että asialle vihdoin tehtäisiin jotain, Vivian sanoo.

Tytöt käyvät tällä hetkellä Keravanjoen koulua. MTV Uutisten saamien tietojen mukaan Keravanjoen koulun oppilaiden vanhemmista osa on tehnyt koulusta ilmoituksia aluehallintovirastolle ja poliisille, kun vuosia jatkunutta kiusaamista ja kouluväkivaltaa ei ole otettu tarpeeksi vakavasti.

Vivianin ja Vanessan arvelut saavat vahvistusta MTV Uutisten näkemistä verkossa käydyistä keskusteluista. Myös erään toisen oppilaan vanhemman yhteydenotosta MTV Uutisiin käy ilmi, että koulussa tapahtuu rajua kiusaamista.

Verkon keskusteluissa eräät Keravanjoen koulua käyvien lasten vanhemmat kertovat lastensa joutuneen koulussa kiusatuiksi.

Keskusteluissa osa vanhemmista tuo esille, ettei kiusaamiseen ole puututtu koulun toimesta tarpeeksi suurella vakavuudella.

Yksi vanhemmista kertoo, että on joutunut siirtämään omat lapsensa toiseen kouluun vuosia jatkuneen kiusaamisen jälkeen.

Toinen puolestaan kertoo, että on päätynyt ilmoittamaan koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta ja koulun puutteellisesta reagoimisesta tapahtumiin poliisille.

Myös Annina Dahlstedt on tehnyt koulusta ilmoituksen AVI:in hiljattain. Nyt hän valmistelee koulusta rikosilmoitusta poliisille.

Lisäksi hän halusi yhdessä tyttäriensä kanssa tuoda asian julki MTV Uutisten välityksellä.

– Minulla meni kerta kaikkiaan kuppi nurin, kun tytöt taas laittoivat koulusta viestiä, että heitä kiusataan. Olen ollut useita kertoja yhteydessä ja istunut lukuisissa palavereissa opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulupoliisin ja kuraattorin kanssa.

– Olen tehnyt äitinä kaikkeni tämän kahdeksan vuoden aikana ja nyt on vihdoin koulun aika ottaa tämä asia vakavasti ja huolehtia, ettei kiusaaja saa jatkaa.

Seksuaalista häirintää

Myös toinen MTV Uutisiin yhteyttä ottanut vanhempi, kertoo, että tuntee olonsa neuvottomaksi, sillä hänen lapseensa on kohdistunut Keravanjoen koulussa toisen oppilaan tekemää seksuaalista häirintää, johon koulu ei ole vanhemman mielestä tarpeeksi järein toimin puuttunut.

Vanhempi haluaa aiheen arkaluontoisuuden ja lapsensa turvallisuuden taatakseen pysyä artikkelissa nimettömänä.

Vanhempi kertoo, että hänen lastansa on kiusattu Keranvanjoen koulussa ensimmäiseltä luokalta alkaen ja kiusaaminen on jatkunut koko tämän koulutaipaleen ajan.

– Lapseni on kokenut aika rajua seksuaalista häirintää toisen lapsen toimesta. Kiusaaja on esimerkiksi vetänyt lapseltani housut alas ja ottanut kiinni sopimattomista paikoista. Mahaan on myös lyöty kovalla voimalla, vanhempi kertoo.

– Jossain vaiheessa näytti, että asialle tehdään jotain, mutta edelleen tämän häirinnän annetaan jatkua tietyillä tunneilla.

Vanhempi kertoo, että ainoastaan hänen lapsensa opettaja on kysellyt tilanteesta, mutta muuten koululta ei ole ilmoitettu, miten hänen lapsensa tilannetta on käsitelty.

– Opettaja puuttuu hienosti asiaan, mutta jossain kohtaa asian selvittely lopahtaa tai on toimimatonta. Asia ilmeisesti vietiin eteenpäin, mutta sen jälkeen siihen ei ole palattu. Asiaan ei mielestäni ole suhtauduttu niin vakavasti kuin kuuluisi.

Aluehallintovirasto selvittää koulusta tehtyjä kanteluja

Aluehallintovirasto kertoo, että Keravanjoen koulusta on tehty virastolle kantelu, jonka mukaan kantelijan lasta on kiusattu koulussa pitkään, eikä kiusaamiseen koulussa ole puututtu.

AVI on saanut kanteluun selvityksen kaupungin opetustoimesta ja koululta, mutta tapausta ei ole vielä ratkaistu aluehallintovirastossa eli päätöstä ei ole annettu.

AVIn mukaan kantelu on tullut vireille toukokuussa 2023.

Lisäksi toinen koulusta tehty kantelu on tullut vireille maaliskuussa 2024. Myös siinä kantelija kertoo, että lasta on kiusattu koulussa, eikä kiusaamiseen ole koulun toimesta puututtu.

Aluehallintovirasto kertoo, että maaliskuun kantelu on käynyt alkuarvioinnissa, jossa on päätetty pyytää kaupungin opetustoimelta ja koululta selvitystä koskien kantelua.

– Arvioimme kantelun vireille tullessa, onko syytä epäillä, että koulussa olisi toimittu lainvastaisesti. Jos lainvastaisuudesta herää epäily, pyydämme asiaan selvitystä kantelun kohteelta, kertoo AVIn opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtava juristi Kreeta Pölönen MTV Uutisille.

Muita koulua koskevia kanteluita ei AVIn, vuodesta 2010 alkaen käytössä olleesta, järjestelmästä löydy.

Rehtori ja perusopetusjohtaja: AVI:sta tai poliisista ei ole oltu yhteydessä

Keravanjoen yhteiskoulun rehtori Minna Lilja kommentoi MTV Uutisille tekstiviestitse, ettei ole saanut aluehallintovirastosta tai poliisilta tietoa siitä, että koulusta olisi tehty ilmoituksia kummallekaan taholle.

– Puutumme systemaattisesti, monin eri tavoin ja useiden eri työntekijöiden yhteistyöllä kaikkiin tietoomme tuleviin koulussa tapahtuviin kiusaamisiin tai riitoihin, Lilja kirjoittaa.

Myöskään Keravan kaupungin perusopetusjohtaja Terhi Nissisen mukaan aluehallintovirasto tai poliisi ei ole ollut kaupunkiin yhteydessä koskien Keravanjoen koulusta tehtyjä kanteluja tai rikosilmoituksia

– Oma näkemykseni Keravanjoen koulun henkilöstön kanssa keskusteltuani on, että koulussa puututaan asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti lasten ja nuorten kiusaamiskokemuksiin sekä niiden selvittämiseen. Julkisesti emme kuitenkaan voi oppilaiden asioita käsitellä, hän kommentoi MTV Uutisille sähköpostissaan.

– Kiusatuksi tuleminen tai ulkopuolelle jääminen on aina todella surullista, ja teemme kouluilla kaikkemme sellaisen estämiseksi, Nissinen jatkaa.

Seurauksena syömishäiriö ja masennus

Vivian ja Vanessa kertovat, että ensisijaisesti he haluavat kiusaamisen kierteen päättyvän koulussaan, jotta tulevien oppilaiden ei tarvitsisi käydä samaa läpi.

– Pikkuveljemme ja serkkujamme on siirtymässä samaan kouluun ja pelkäämme, että he joutuvat kokemaan koulussa saman kuin me.

– Vaikka me Vivianin kanssa olemme kestäneet kiusaamisen, ei se tarkoita, että kaikki kestävät, Vanessa sanoo.

Aivan immuuneja Vivian ja Vanessakaan eivät ole huonolle kohtelulle olleet, sillä molemmat käyvät käsittelemässä kokemuksiaan ja niiden seurauksia säännöllisesti terapiassa.

Vanessan kiusaaminen vei terapiahoitoon, kun hän sairastui kolmannella luokalla ollessaan syömishäiriöön. Vivian puolestaan sairastui masennukseen, jota nyt hoidetaan terapialla.

– Kun Vanessa pienenä lapsena lopetti syömästä, ajattelin ensin, että liikkeellä on jokin virus, joka vie ruokahalut. Sitten tyttö alkoi itkemään ja oksentelemaan ja kertoi kiusaamisesta, Annina kertoo.

– En muista, kuinka kauan syömättömyyttä jatkui, mutta lopulta jouduin viemään Vanessan terveyskeskukseen.

Terveyskeskuksessa selvisi, että Vanessan verensokeri oli jo hälyttävän alhaalla ja häntä pidettiin hoidossa niin kauan, että verensokeriarvo saatiin kuntoon.

– Syömishäiriökierre kesti sen jälkeen vielä jonkin aikaa. Huomaan edelleen, että syömishäiriö kolkuttelee Vanessan takaraivossa, vaikka nykyään hän syö, Annina kertoo.

Annina kertoo, että Vivianin masennusta hänen oli vaikeampi huomata.

– Kaksi poikaa aikuiseksi kasvattaneena pohdin vain, että ovatko tytöt ja pojat näin erilaisia teinejä, kun Vivian vietti kaiken aikansa yksin sulkeutuneena huoneeseensa. Sitten selvisi, että hän on masentunut.

"Enemmän tulen muistelemaan koulua pahalla kuin hyvällä"

Enää noin 30 päivää.

Vanessa, Vivian ja Annina-äiti laskevat päiviä peruskoulun päättymiseen.

– Lähden ilomielin pois tuosta koulusta, mutta kyllä se pelottaa, että jos ammattikoulussakin tulee kiusaamista, Vivian pohtii.

– Meidän koulussamme on paljon hyviä juttuja, mutta enemmän tulen muistelemaan sitä pahalla kuin hyvällä, Vanessa kertoo.

Vanessa ja Vivian ovat pohtineet, miksi heitä kiusataan.

– Ehkä siksi, ettemme kuulu mihinkään porukkaan tai käytä päihteitä.

– Mietimme aina myös, että teemmekö huomaamattamme jotain sellaista, joka aiheuttaa kiusaamista. Jos vika onkin meissä, Vanessa kertoo.

Kaikesta huolimatta Vivian ja Vanessa katsovat kirkkain silmin tulevaisuuteen.

Haaveissa vapaapalokuntalaisilla on ammatti palopelastajina ja siksi tytöt tähtäävät toisen asteen opintoihin sosiaalialalle.

Samaan kouluun tietenkin.

– Entä, jos ette pääsekään samaan paikkaan opiskelemaan? äiti kysyy.