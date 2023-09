– Iso riski on, että kun alle 15-vuotiaista tehdään rikosilmoitus, asia jää siihen ja ajatellaan, että poliisi selvittää.

Pekkarisen mukaan joskus kouluissa herätään tilanteeseen, että kiusaamistapauksen on uskottu olevan poliisin tai lastensuojelun käsittelyssä, mutta todellisuudessa se ei ole ollut kenenkään tiedossa.

Ennätykselliset resurssit eivät riitä

– On olemassa hyviä malleja, mutta kun niitä on arvioitu ja käyttöönottoa tutkittu, on huomattu, että niitä ei noudateta.