Sara Siepiltä itkuinen avautuminen kiusaamisesta: "Se määrä paskaa, mitä olen saanut, on ollut ihan järkyttävää"

– Se sai minut hurjiin tiloihin, koska tiedän täysin hyvin mistä hän puhuu ja olen käynyt samat kelat läpi. Onneksi minulla ei mennyt mikään sen pidemmälle, mutta on paljon ihmisiä, jotka eivät kestä, ja hän oli yksi niistä. Tuntuu tosi pahalta, että somessa täytyy kailottaa kaikille, että älkää olko niin vitun ilkeitä, hän sanoo.

Ensimmäisessä tarinapostauksessaan Sieppi kertoo, ettei ole pitkään aikaan jakanut sosiaalisessa mediassa oikein mitään. Hän toteaa, että on käytännössä jakanut someen paljon sisältöä, muttei ole antanut sisällöllään mitään.

– Esimerkiksi tällaiset höpöttelyvideot ovat jääneet ihan täysin, ellei se ole ollut pelkästään kaupallista. Ja olen voinut tosi hyvin, paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja se tuntuu tosi hullulta, koska minä rakastaisin tätä, tämä on se juttu mistä tykkään ja mistä kaikki on lähtenyt, hän sanoo.

Puhuessaan Sieppi puhkeaa kyyneliin. Hän naurahtaa yllättyneensä reaktiostaan ja vakavoituu sen jälkeen sanoen, että on ikävöinyt seuraajilleen jutustelua.

– Tiedän, että siellä on ihan saatanasti ihania ihmisiä, joille olisi ihanaa jakaa arkeani ja joiden kanssa olisi mukavaa olla vuorovaikutuksessa, mutta minä en ole kyennyt siihen, koska se määrä paskaa, mitä olen saanut, on ollut ihan järkyttävää, Sieppi sanoo.

Somevaikuttaja kertoo kokeneensa itselleen kaikkein parhaimmaksi ratkaisuksi sen, että hän on jättänyt kaiken "ylimääräisen" pois ja keskittynyt vain fiilistely- ja arkikuviin sekä kaupallisiin yhteistöihin. Tämä ei ole Siepin mukaan sitä, mitä hän haluaisi somessa tehdä, mutta toteaa, ettei ole kyennyt siihen pitkään aikaan.

– Olen lähtökohtaisesti kuullut kaikki haukkumasanat, mitä ihminen voi varmaan kuulla. Minulla on aina väärän väriset hiukset, minulla on aina väärät vaatteet, minulla on aina aivan väärän näköinen kroppa, jokaista kuvaa ja storyani, kaikkea kritisoidaan. Joudun poistamaan kommentteja kuvistani ja estämään tosi paljon ihmisiä. En ymmärrä, mistä kaikki viha kumpuaa minua kohtaan, koska en ole mielestäni tehnyt mitään väärin.