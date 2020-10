Kaisa-äiti haki apua tyttärensä kiusaamiseen, mutta sai vastaukseksi pelkkää vähättelyä: "Se on käsittämätön voimattomuuden tunne, kun et voi tehdä oman lapsesi hyväksi mitään"

Yhä ylempiin tasoihin yhteyttä

– Hän kysyi, että mitä jos lapseni on liian herkkä, ja opettajat siksi suodattavat lapseni kertomuksia.

Hän kirjoitti tapahtumista yhteenvedon kaupungin sivistyslautakunnalle, pormestarille ja apulaispormestarille. He kuitenkin totesivat, että eivät voi puuttua yksittäisen oppilaan kiusaamiseen.

– Kaikki toiminta on ollut pelkkää protokollan seuraamista, mutta koulun halu auttaa lasta oli hukassa. Tarkoituksena on vain suojata oma selusta, Kaisa harmittelee.

Erityisen hankalaa Kaisan on käsittää sitä, että miten asian kanssa on voitu korkeampien tahojen mukaan toimia oikein.

– Onko siis ihan ok sanoa kiusattua liian herkäksi, ruotia kiusatun ominaisuuksia, piiloutua todisteiden puutteiden taakse samalla, kun omalla toiminnallaan vaikeuttaa todisteiden saamista? hän ihmettelee.

Terapiaa, mutta ei anteeksipyyntöä

– Olen yrittänyt kaikkeni ja vienyt asiat niin pitkälle kuin mahdollista, mutta silti apu on ollut todella vähäistä. Se on aivan uskomaton ja käsittämätön voimattomuuden tunne, kun et voi tehdä oman lapsesi hyväksi mitään.