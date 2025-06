Kommentti: SM-liigaan jättiuudistus yllättävästä suunnasta

Jääkiekon SM-liigaan suunnitellut muutokset ovat viemässä kotimaista jääkiekkoa erikoiseen suuntaan, kirjoittaa MTV Urheilun Antti Rämänen.

SM-liiga on teettänyt pitkin kautta osakkeenomistajillaan ja yhteistyötahoillaan selvityksiä ja kyselyitä lähitulevaisuudessa uudistuvasta sarjamallista.

Aiemmin julkisuudessa on puhuttu siirtymisestä kahden tason niin sanottuun A- ja B-sarjamalliin, jossa saman katon alle mahdutettaisiin jopa 20 nykyistä SM-liigan ja Mestiksen seuraa.

Tämä suunnitelma on kuitenkin ajautunut vastatuuleen, sillä nykyisistä liigaseuroista suuri osa näkee alempaan sarjaan ajautumisen taloudellisesti täysin kestämättömäksi.

Tilalle on tullut täysin uusi suunnitelma, joka on jo saanut laajaa kannatusta. Sen taustalla on Jarmo Kekäläisen vetämä HIFK:n, Jokereiden, TPS:n ja Tapparan muodostama ryhmittymä.

Tästä uutisoi maanantaina ensimmäisenä Iltalehti.

NHL-seura Columbus Blue Jacketsin entinen GM Jarmo Kekäläinen on tehnyt selvitystä neljän suurseuran toimeksiannosta.2023 Jason Mowry

Uuden esityksen hahmotelmassa SM-liiga jaettaisiin kahteen konferenssiin, joissa pelaisi suunnitelman mukaan kummassakin yhdeksän joukkuetta. Näin ollen mukana olevien joukkueiden määrä voisi nousta jopa 18:aan. Konferensseja suunnitellaan jaettavaksi esimerkiksi maantieteelliseltä pohjalta länteen ja itään.

Iltalehden tietojen mukaan seurapomot ovat ehtineet jo äänestää konferenssimallin puolesta. MTV Urheilun lähteet kertovat, että malli on tarkoitus valmistella esiteltäväksi loppukesästä tai alkusyksystä.

Miksi joukkuemäärää halutaan lisätä?

Käänne on erikoinen, sillä suurseurojen toitottaman näkemyksen mukaan SM-liigan joukkuemäärää tulisi jatkossa ennemmin pienentää kuin suurentaa. Logiikka tämän taustalla on kuitenkin yksinkertainen: Jääkiekon SM-liiga Oy:ssä on nykyisin 16 osakasseuraa, joista yksikään ei ole valmis luopumaan omistuksestaan vapaaehtoisesti eikä niitä voida siihen pakottaakaan.

Edes porkkanana tarjottu liigalisenssistä luopuminen sille arvoksi määritellyllä 2,2 miljoonalla eurolla ei ole tuonut esiin vapaaehtoisia. Vaihtoehdoiksi jäävät tämän jälkeen lähinnä nykymuotoisen osakeyhtiön purkaminen tai pieni viilaus sarjajärjestelmään.

Siksi muutosta haetaan nyt uudistamalla sarjaa niin, että ennen kaikkea Jokerit ja mahdollisesti toinenkin nykyisistä Mestis-seuroista nostetaan mukaan. Näin pääkaupungin paikallisottelut palautuisivat mahdollisimman pian ohjelmaan.

SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä on ajanut pääsarjan sarjajärjestelmän uudistusta eteenpäin kauden mittaan.MTV

Suurten seurojen muutkin toiveet saattaisivat toteutua jakamalla maa keskeltä, jolloin pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun seurat livahtaisivat sopivasti “läntiseen” konferenssiin ja pelaisivat näin enemmän toisiaan kuin itäisen konferenssin joukkueita vastaan.

Konferenssimallin lisäksi pöydällä on ollut myös useita muita vaihtoehtoja tulevaisuuden sarjajärjestelmäksi.

Yksi malli noudattelisi jalkapallon Veikkausliigan nykyistä sarjamuotoa, jossa perussarjan jälkeen joukkueet jaetaan kauden jälkipuoliskolla ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Toisessa ehdotuksessa taas joukkuemäärää alettaisiin supistaa portaittain muutaman vuoden välein.

Sarjajärjestelmän uudistuksesta on toivottu pelastusta nykyisen Mestiksen seuroille tasoittamalla kotimaan ammattilaisseuroja kahteen eri sarjatasoon. Nyt vireillä oleva malli tietäisi kuitenkin alemmalle sarjatasolle melko varmaa kuolemaa.

Ja mikä liigaseurojen kannalta tärkeintä, sarjasta putoaminen tulisi jopa nykyistä vaikeammaksi.