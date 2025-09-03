SM-liigassa jättimäinen käänne – kohusuunnitelma haudattu

Valtaosa jääkiekon SM-liigan seuroista kannattaa sarjan joukkuemäärän vähentämistä, kertoo Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä.
SM-liigaseurojen puheenjohtajat kokoontuivat tiistaina tapaamiseen, jossa käytiin läpi vaihtoehtoja suomalaisen pääsarjakiekon uudistamiseksi tulevina vuosina.
Neuvottelussa päädyttiin hautaamaan aiemmin kohua herättänyt suunnitelma Liigan muuttamisesta kahden konferenssin malliksi. Seuraavaksi päähuomio kohdistuu sarjan kaventamiseen.
– Päädyimme sellaiseen ratkaisuun, jota enemmistö porukasta tuki, että jatkamme selvitystyötä Liigan kaventamisen osalta, Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä kertoo MTV Urheilulle.
Päätöksiä kokouksesta ei odotettu. Kyseessä oli lähinnä valmisteleva tapaaminen marraskuun yhtiökokoukseen, jossa on tarkoitus päättää SM-liigaa ja koko suomalaista huippukiekkoa koskevista muutoksista. Lopullisen siunauksen suunnitelmille antaa Jääkiekkoliiton liittovaltuuston kokous.
Sepän mukaan SM-liigan seurojen jakaminen kahteen konferenssiin törmäsi ongelmiin. MTV Urheilun tietojen mukaan alkukesästä esillä ollut suunnitelma joko maantieteellisestä tai talouslukuihin pohjautuvista konferensseista sai runsaasti vastustusta.
– Erinäisten haasteiden, jotka liittyvät sekä urheiluun että talouteen ja tapahtumien järjestämiseen, niiden takia tulimme siihen lopputulokseen, että lopetamme niiden tutkimisen, Seppä sanoo konferenssimalliin nojanneista hahmotelmista.
SM-liigan yhtiökokouksessa päätöksentekoon vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. Seppä antoi ymmärtää, että tarvittavat kymmenen seuraa olisivat kaventamissuunnitelman takana.
– Jokainen voi tehdä siitä johtopäätöksen, että päätimme lähteä selvittämään näitä kaventamismalleja, niin minkä verran se edellyttää, että sitä on kannattavaa lähteä selvittämään. Mutta selkeä enemmistö joka tapauksessa, Seppä kommentoi.
Joukkuemäärän mahdollisen vähentämisen myötä SM-liiga ottaa huomioon myös toisen sarjaportaan, nykyisen Mestiksen uudistamistarpeen. Seppä väläyttää, että jatkossa sarjatasojen välillä saattaisi olla mahdollisuus myös suoraan nousuun ja putoamiseen nykyisten karsintojen sijaan.
Tapaa, jolla joukkuemäärää lähdettäisiin vähentämään, ei Seppä vielä spekuloinut.
– Onko ne pelkästään urheilullisia vai onko niissä myös jotain muita perusteita, millä tämä jako aikanaan tapahtuu, niin siihen en ota nyt kantaa. Se on nimenomaan sitä konkreettista selvitystyötä, jota teemme.