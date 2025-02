SM-liigalta tiukka linjaus Jokereille

Jääkiekon SM-liigan syksyllä 2023 tekemä linjaus sarjaan nousemisesta ja sieltä putoamisesta pitää, vaikka puheet Helsingin Jokerien kabinettinousun mahdollisuudesta ovat koko ajan voimistuneet.

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan osa SM-liigan osakasseuroista olisi halukkaita pyörtämään puolitoista vuotta sitten tehdyt päätökset ja nostamaan Jokerit kevään urheilullisesta lopputuloksesta riippumatta pääsarjaan.

Lokakuussa 2023 SM-liigan yhtiökokous päätti, että pääsarjaan voi kaudesta 2024–25 alkaen nousta vain voittamalla Mestiksen ykkösen ja Liigan hännänhuipun väliset karsinnat ja täyttämällä nousijalle määritellyt lisenssiehdot.

Jokerien paluu SM-liigaan olisi monella tapaa piristysruiske taloudellisesti vaikeita aikoja elävälle sarjalle. HIFK:n vastaan pelattavien Helsingin paikallisotteluiden lisäksi pitkäaikaisen menestysseuran tulo takaisin sytyttäisi yleisöä myös muilla paikkakunnilla.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen sanoo kuitenkin, ettei uutta ohituskaistaa liiganousulle ole avautumassa. Puolitoista vuotta sitten tehty linja pitää edelleen.

– Kyllä se pitää. Olemme sitoutuneet siihen malliin, joka 2023 syksyllä viestittiin. Karsintojen kautta mennään ylös ja alas, Pulkkinen sanoo.

Kysymykseen liigaosakkaiden välillä vallitsevasta yhteisymmärryksestä Pulkkinen vastaa viittaamalla Suomen jääkiekkoliiton kanssa karsintojen palauttamisesta tehtyyn sopimukseen.

– Kun olemme siihen lisenssiehdoissa ja sopimuksella sitoutuneet, että pääsarjaan nousu ja sieltä putoaminen tapahtuvat karsintojen kautta, niin en näe siinä muuta mahdollisuutta kuin olla sitoutunut siihen malliin.

– En edes näe sellaista mahdollisuutta. Ei voi olla muuta tietä, kuin noudattaa voimassa olevia sitoumuksia, Pulkkinen kommentoi.

Jokerit-pomo: Sarjauudistus ei korjannut epäkohtia

SM-liiga oli puolitoista vuotta sitten pakotettu reagoimaan nopeasti tilanteeseen, jossa Kiekko-Espoo oli valmistautumassa haastamaan aiemman päätöksen sarjan pitämisestä suljettuna.

Vain muutama kuukausi kesän 2023 ehdottoman tyrmäävien puheenvuorojen perään Liigan silloinen puheenjohtaja Heikki Hiltunen ja toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen toivat esiin malliin, jota moni piti näpäytyksenä Jokereille, joka Hjallis Harkimon johdolla oli lähtenyt torvet soiden venäläisvetoiseen KHL:ään. Vuosikymmen myöhemmin seura oli palaamassa uudella omistuspohjalla häntä koipien välissä kotimaahan.

Suoraa pääsyä SM-liigaan ei Jokereille ollut tarjolla, vaan vauhtia piti ottaa Mestiksen kautta. Samalla liigaseurojen enimmäismääräksi sovittiin 16, joka tuli täyteen Kiekko-Espoon kabinettinousun jälkeen. Jos joku seuroista päättää jättää SM-liigan vapaaehtoisesti, ei tilalle nosteta uutta osakasta. Näillä päätöksillä Liiga sulki pois mahdollisuuden Jokerien helpolle paluulle.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen (edessä toinen vas.) ja puheenjohtaja Heikki Hiltunen (oik.) kertoivat SM-liigan karsintojen palauttamisesta lokakuussa 2023.Tomi Natri /All Over Press

SM-liigan ja Jääkiekkoliiton yhteinen Huippukiekon neuvottelukunta hioo parhaillaan suunnitelmiaan lähivuosien perusteellisemmalle sarjauudistukselle, jossa nykyisen Liigan joukkuemäärä vähenisi, mutta samalla kahden sarjatason välistä kilpailueroa kavennettaisiin ja toisen sarjaportaan seurojen taloudellista asemaa vahvistettaisiin.

Ennen tuota uudistusta Jokerien olisi nyt raivattava tiensä vaikeimman kautta SM-liigaan voittamalla Mestiksessä kolme pudotuspelikierrosta ja kaatamalla sen jälkeen Liigan kahden viimeisen välillä pelattavan play-out-sarjan hävinnyt joukkue neljä kertaa karsintasarjassa.

Jokereilla on ollut puolitoista vuotta aikaa valmistautua kevään 2025 nousumahdollisuuteen. Sarjatasojen välillä on kuitenkin valtava pelillinen ja taloudellinen kuilu, jonka kiinni kurominen on Jokereiden tähän kauteen haalimalla kokoonpanolla edelleen kova haaste.

Jokerit on ollut koko ajan kriittinen vuonna 2023 tehtyjä linjauksia kohtaan. Sarja on sen näkökulmasta edelleen käytännössä suljettu, koska kasvaminen Mestis-organisaatiosta Liiga-tasolle vaatii jättimäistä venymistä lyhyessä ajassa.

Jokerien hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni näkee sarjamallissa yhä valuvikoja.

– Meidän on vaikea ottaa kantaa päätöksiin, joissa emme olleet millään tavalla osallisena. Harmillista on, että päätös ei sittenkään korjannut epäkohtia ja uusia päätöksiä pitää tehdä sarjajärjestelmään pikaisesti, Saarni kommentoi.