Helsingin IFK:n urakka jääkiekon perinteisessä Spengler Cupissa päättyi tappioon myöhään maanantai-iltana. Isäntäjoukkue Davos kaatoi HIFK:n maalein 3–0 pudotuspeliottelussa ja alleviivasi HIFK:n heikkoa turnausurakkaa.

HIFK hävisi alkulohkossa tshekkiläiselle Sparta Prahalle 1–4 ja sveitsiläiselle Fribourg-Gotteronille 3–4, joten Sveitsistä oli tuomisina vain tappioita ja joukkuehenkeä nostattavia yhteisiä kokemuksia.

Davos eteni välieriin ja kohtaa Fribourg-Gotteronin. Davosin pelaajista Filip Zadina ja Simon Ryfors kiusasivat HIFK:ta pistein 1+1. Tino Kessler niittasi loppulukemat tyhjään maaliin.

HIFK:ta viime kaudella edustanut olympiavoittaja ja maailmanmestari Leo Komarov siirtyi hiljattain keikkasopimuksella Davosiin ja edustaa sveitsiläisseuraa Spengler Cupissa. Hän jäi entistä seuraansa vastaan pisteittä.