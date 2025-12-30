SM-liigassa pelaavan Pelicansin tähtivahti Patrik Bartosak ei ole joukkueensa kokoonpanossa tiistai-illan Jukurit-ottelussa.

Bartosak pelasi vielä viime lauantaina Lukkoa vastaan pelatussa ottelussa. Pelicans julkaisi maanantaina loukkaantumisraportin, mutta ainakaan vielä tuolloin tshekkivahdin nimeä ei listalta löytynyt.

Kyseessä on toinen kerta tällä kaudella, kun Bartosak puuttuu täysin Pelicansin kokoonpanosta. Hän oli aiemmin joulukuussa pienen vamman vuoksi sivussa Kiekko-Espoota vastaan pelatusta ottelusta.

32-vuotias Bartosak on ollut yksi käynnissä olevan alkukauden parhaimmista maalivahdeista. Hän on torjunut 24 pelissä torjuntaprosentilla 92,1.

Pelicansin maalia vartioi tänään Zachary Edmond, joka on pelannut 10 peliä torjuntaprosentilla 89,0. Jukureiden tolppien välissä illan ottelussa operoi Evan Buitenhuis.

Illan ottelu on molempien joukkueiden kannalta iso, sillä Pelicans ja Jukurit keikkuvat sarjataulukossa viimeisillä pudotuspeleihin etenevillä sijoilla 11 ja 12. Joukkueiden välinen piste-ero on kaksi pistettä Pelicansin eduksi.

Tiistain SM-liigakierroksen ottelut:

HPK–JYP

Ilves–Kärpät

Jukurit–Pelicans

Sport–Ässät