Jokerien SM-liigapaluu vastatuulessa: Liigapomo epäilee jo aikataulua, Helsingin jäähallia ei ole edes kysytty

Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoi, että Jokerien puolelta alustavissa keskusteluissa on ollut mukana useampia tahoja, mutta toistaiseksi seuran kanssa ei ole käyty neuvotteluita ennen varsinaisen lisenssihakemuksen jättämistä.

Hiltusen mukaan SM-liiga on neuvonut paluuta suunnittelevan seuran edustajia muun muassa osakkuuteen ja hakemuksen aikatauluihin liittyvissä asioissa. Vielä ei ole hänen mukaansa varmaa edes se, jättääkö Jokerit lisenssihakemustaan määräaikaan mennessä.

– Mitään konkreettista ulostuloa tai päätöstä siitä, että he lyövät hakemuksen sisään, ei ole vielä tullut, Hiltunen sanoo.

– Minulla on tällä hetkellä sellainen olo, että asioita on varmasti vielä auki. En ole tällä hetkellä ihan luottavainen, että selviävätkö asiat siinä aikataulussa, Hiltunen sanoo suoraan.

– Siinä on aika isoja asioita. Missä pelataan, ja varmasti sellainen tulee olemaan, että riittääkö pääomitus tilanteessa, jossa kassavirrat alkavat vasta myöhemmin. Kaikki on tulevaisuuden varassa, ja omaa pääomaa pitää olla riittävästi. Päivittäin työskentelevän organisaation pitäisi olla myös kasassa, hän jatkaa.

Aika käymässä vähiin, Kurri pitää kiinni seurasta

Liiga ilmaisi tiedotteessaan 13. heinäkuuta selväsanaisesti , että kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Venäjään ja Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei seuran omistaja Jari Kurri voisi jatkaa missään roolissa Liiga-Jokereissa.

– Tavoittelemme ratkaisua, joka takaa parhaat mahdolliset resurssit viedä joukkue SM-liigaan ja jatkaa Jokereiden vahvaa junioritoimintaa. Tiedotamme luonnollisesti ratkaisuista sitten, kun asiat on sovittu, Kurri totesi MTV Urheilulle.

MTV Urheilu uutisoi perjantaina , että muun muassa Suomen hiihtoliiton entisenä puheenjohtajana ja Halti Oy:n toimitusjohtajana työskennellyt Jukka-Pekka Vuori on ollut esillä Jokerien liigaprojektin yhdeksi keulakuvaksi. Vuori myöntää, että hän on ollut mukana Jokerien liigapaluuprojektissa, minkä lisäksi hän ei tyrmää mahdollista hallitusroolia.

Helsingin vanhaa jäähallia ei ole edes kysytty

All Over Press

All Over Press

Omistuspohjan rakentumisen ohella yksi Jokerien merkittävimmistä haasteista on kotiareenan löytyminen. Helsingin Ilmalassa sijaitsevan entisen Hartwall Arenan myynti on tällä hetkellä vaikeaa Venäjään kohdistuvien pakotteiden takia.

Mahdollista toki on, että KHL-kotihallina toimineen nykyisen Helsinki Arenan myynnissä on tapahtunut sellaista edistymistä, miksi katseet Jokerien suunnalla on suunnattu tähän vaihtoehtoon Helsingin jäähallin sijaan.