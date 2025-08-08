SM-liigan verkkosivuilla näkyi laittomuuksia – asia tuli täytenä yllätyksenä

Kotimaisen jääkiekon ystävät saattoivat hieraista silmiään vieraillessaan perjantaina SM-liigan virallisilla verkkosivuilla. Siellä silmille tärähti laittomuuksia.
Esimerkiksi JYPin ja Kiekko-Espoon harjoitusottelun kokoonpanoja selatessa esiin tuli virolaisen rahapeliyhtiön Winz.io:n mainoksia. Yhtiön ilmoitukset näkyivät niin verkkoselaimella kuin mobiiliversion puolella.
Asia tuli täytenä yllätyksenä Liigan toimihenkilöille, kun MTV Urheilu kertoi sivuilla vastaan tulleesta näystä.
Liigan kumppaniyhtiö poisti mainokset näkyvistä perjantai-illan aikana.
Suomessa rahapelien markkinointi on kielletty lukuun ottamatta Veikkausta ja Ahvenanmaalla toimivaa Pafia, joilla on mainostamiseen yksinoikeus. Arpajaislaki kieltää muun Suomeen kohdistuvan rahapelien mainostamisen. Arpajaislain toteutumista valvoo Poliisihallituksen alainen arpajaishallinto.
Suomeen kohdistuvaa markkinointia ovat esimerkiksi rahapelien mainostaminen suomalaiselle yleisölle suunnatuilla verkkosivuilla tai sosiaalisen median sisällöissä.
Virolainen kryptokasino Winz.io nousi aiemmin esille, kun yhtiö aloitti yhteistyön Euroviisu-menestyjä Käärijän kanssa.